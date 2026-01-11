Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightകശ്മീരി ചിക്കൻ
    Recipes
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:04 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:04 AM IST

    കശ്മീരി ചിക്കൻ

    text_fields
    bookmark_border
    കശ്മീരി ചിക്കൻ
    cancel

    ആ​​വ​​ശ്യ​​മാ​​യ വ​​സ്തു​​ക്ക​​ൾ

    മാ​രി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ൻ

    1. ചി​ക്ക​ൻ - 1 കി​ലോ (ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​യ​ത്)

    2. ചു​വ​ന്ന മു​ള​കു​പൊ​ടി - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    3. മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി - 1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    4. മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി - 1 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    5. ന​ല്ല ജീ​ര​ക​പ്പൊ​ടി - 4/1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    6. ഗ​രം മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി -1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    7. ച​ത​ച്ച ഇ​ഞ്ചി - വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    8. ചു​വ​ന്ന ഫു​ഡ് ക​ള​ർ - കു​റ​ച്ച് തു​ള്ളി (ഓ​പ്ഷ​ണ​ൽ)

    9. ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    10. എ​ണ്ണ - 3-4 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ (ചി​ക്ക​ൻ വ​റു​ക്കാ​ൻ)

    1. ചി​ക്ക​ൻ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ചേ​രു​വ​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​രു

    മ​ണി​ക്കൂ​ർ മാ​രി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. ഒ​രു പാ​നി​ൽ എ​ണ്ണ ചൂ​ടാ​ക്കി മാ​രി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത ചി​ക്ക​ൻ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​വു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​റു​ത്ത്

    മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക.

    ഗ്രേ​വി​ക്ക്

    1. ഉ​ണ​ക്ക​മു​ള​ക് - 4 എ​ണ്ണം (10 മി​നി​റ്റ് വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ

    കു​തി​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച​ത്)

    2. ക​ശു​വ​ണ്ടി - 15 എ​ണ്ണം (അ​ര മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ

    കു​തി​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച​ത്) + 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    3. ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി - 1.1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ (അ​ര

    മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​തി​ർ​ത്തു​വെ​ച്ച​ത്)

    4. ഉ​ള്ളി - 3 എ​ണ്ണം (നേ​ർ​ത്ത​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    5. ഇ​ഞ്ചി - വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ച​ത​ച്ച​ത് - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    6. ത​ക്കാ​ളി (വ​ലു​ത്) - 2 എ​ണ്ണം (അ​ര​ച്ച് എ​ടു​ത്ത​ത്)

    7. ചു​വ​ന്ന മു​ള​കു​പൊ​ടി - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    8. മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    9. മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി - 1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    10. ഗ​രം മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി - 1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    11. ന​ല്ല​ജീ​ര​ക​പ്പൊ​ടി - 1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    12. ചു​വ​ന്ന ഫു​ഡ് ക​ള​ർ - ഒ​രു തു​ള്ളി (ഒ​പ്ഷ​ണ​ൽ)

    13. വെ​ള്ളം - 1 1/2 ക​പ്പ്

    14. ക​സൂ​രി മേ​ത്തി - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    15. മ​ല്ലി​യി​ല - 2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    16. വെ​ണ്ണ - 2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    17. എ​ണ്ണ - 1 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ

    18. ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. കു​തി​ർ​ത്ത ചു​വ​ന്ന മു​ള​ക്, ക​ശു​വ​ണ്ടി, ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി എ​ന്നി​വ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി അ​ര​ച്ചെ​ടു​ത്ത് വെ​ക്കു​ക.

    2. ഒ​രു പാ​നി​ൽ വെ​ണ്ണ​യും എ​ണ്ണ​യും ചേ​ർ​ത്ത് ചൂ​ടാ​ക്കി ര​ണ്ട് ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ ക​ശു​വ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ് ചേ​ർ​ത്ത് സ്വ​ർ​ണ​നി​റ​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​ഴ​റ്റു​ക. എ​ണ്ണ​യി​ൽ നി​ന്ന് മാ​റ്റി, അ​രി​ഞ്ഞ സ​വാ​ള​യും ഉ​പ്പും ചേ​ർ​ത്ത് മൃ​ദു​വാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​ഴ​റ്റു​ക. ച​ത​ച്ച ഇ​ഞ്ചി വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ചേ​ർ​ത്ത് പ​ച്ച​മ​ണം മാ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​ഴ​റ്റു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് അ​ര​ച്ചെ​ടു​ത്ത ത​ക്കാ​ളി ചേ​ർ​ത്ത് തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക.

    3.ചു​വ​ന്ന മു​ള​കു​പൊ​ടി, മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി, മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, ഗ​രം മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി, ജീ​ര​ക​പ്പൊ​ടി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് പ​ച്ച​മ​ണം മാ​റു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​ഴ​റ്റു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് പൊ​ടി​ച്ച മു​ള​ക്-​ക​ശു​വ​ണ്ടി-​ഉ​ണ​ക്ക​മു​ന്തി​രി പേ​സ്റ്റ് ചേ​ർ​ത്ത് കു​റ​ഞ്ഞ തീ​യി​ൽ 3-4 മി​നി​റ്റ് വേ​വി​ക്കു​ക. ഒ​രു തു​ള്ളി ചു​വ​ന്ന ഫു​ഡ് ക​ള​ർ കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    4. വ​റു​ത്ത ചി​ക്ക​ൻ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ര​ണ്ട് മി​നി​റ്റ് ശേ​ഷം ഇ​തി​ലേ​ക്ക് 1.1/2 ക​പ്പ് വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് മൂ​ടി​വെ​ച്ച് ക​ട്ടി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ചെ​റി​യ തീ​യി​ൽ വേ​വി​ക്കു​ക. ക​സൂ​രി മേ​ത്തി, മ​ല്ലി​യി​ല, വ​റു​ത്തെ​ടു​ത്ത ക​ശു​വ​ണ്ടി ഇ​വ​യെ​

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chickentasty foodKashmiriFood Recipe
    News Summary - Kashmiri Chicken
    Similar News
    Next Story
    X