Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:34 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 11:54 AM IST

    സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്‍റ് രസ്മലായ്

    സൂപ്പർ ടേസ്റ്റിൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്‍റ് രസ്മലായ്
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    1. പാ​ൽ - 1 ലി​റ്റ​ർ

    2. ഏ​ല​യ്ക്ക പൊ​ടി - ¼ ടീ​സ്പൂ​ൺ (പാ​ലി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ)

    3. പ​ഞ്ച​സാ​ര - 1/4 ക​പ്പ് (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്)

    4. ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക് - 1/2 ക​പ്പ്

    5. പാ​ൽപൊ​ടി - 1 ക​പ്പ്

    6. ഏ​ല​യ്ക്ക പൊ​ടി - ¼ ടീ​സ്പൂ​ൺ (പാ​ൽ​പൊ​ടി​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ)

    7. ബേ​ക്കി​ങ് പൗ​ഡ​ർ - ¾ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    8. വെ​ണ്ണ - 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    9. മു​ട്ട - 1

    10. വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് - 1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    11. പി​സ്ത - 4 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    12. കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വ് - ഒ​രു നു​ള്ള്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. ഒ​രു പാ​നി​ൽ പാ​ലും പ​ഞ്ച​സാ​ര​യും ചേ​ർ​ത്ത് ചൂ​ടാ​ക്കി തി​ള​ക്കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ തീ ​കു​റ​ച്ച് ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്ത് കു​റ​ഞ്ഞ തീ​യി​ൽ ചൂ​ടാ​ക്കു​ക.

    2. വേ​റെ ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ പാ​ൽപൊ​ടി, ബേ​ക്കി​ങ് പൗ​ഡ​ർ, ഏ​ല​യ്ക്ക പൊ​ടി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് വെ​ണ്ണ​യും മു​ട്ട​യും ചേ​ർ​ത്ത് മൃ​ദു​വാ​യ മാ​വ് കു​ഴ​യ്ക്കു​ക.

    3. അ​തി​ൽ​നി​ന്ന് ചെ​റി​യ ഉ​രു​ള​ക​ളാ​ക്കി വി​ര​ലു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ചെ​റു​താ​യി അ​മ​ർ​ത്തി തി​ള​ച്ച പാ​ലി​ൽ ഇ​ട്ട് 10 മി​നി​റ്റ് കു​റ​ഞ്ഞ തീ​യി​ൽ വേ​വി​ക്കു​ക. അ​തി​ലേ​ക്ക് വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സും കു​ങ്കു​മ​പ്പൂ​വും ചേ​ർ​ത്ത് തീ​യി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക.

    4. ഏ​ല​യ്ക്ക പൊ​ടി​യും പി​സ്ത​യും ചേ​ർ​ത്ത് ത​ണു​പ്പി​ച്ച് വി​ള​മ്പു​ക

