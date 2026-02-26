Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    26 Feb 2026 11:40 AM IST
    Updated On
    26 Feb 2026 11:40 AM IST

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി കാ​രി സേ​വി​യ

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി കാ​രി സേ​വി​യ
    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ഇ​ഷ്ട​മാ​വു​ന്ന രു​ചി​ക​ര​മാ​യ വേ​റി​ട്ടൊ​രു വി​ഭ​വം വീ​ട്ടി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ട് ത​യാ​റാ​ക്കി​യാ​ലോ

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • ഓ​യി​ൽ
    • ക​നം​കു​റ​ഞ്ഞ സേ​മി​യ -1 പാ​ക്ക്
    • ക​പ്പ് തൈ​ര് -1
    • വ​ലി​യ ഉ​ള്ളി -2 എ​ണ്ണം
    • ഇ​ഞ്ചി വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി പേ​സ്റ്റ്
    • -1 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ത​ക്കാ​ളി -1
    • മ​ല്ലി​യി​ല, പു​തി​ന ഇ​ല അ​രി​ഞ്ഞ​ത്
    • ഉ​പ്പ് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • ചി​ക്ക​ൻ മ​സാ​ല നെ​യ്യ് -1 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ചി​ക്ക​ൻ ബ്ര​സ്റ്റ് പീ​സ് (ഉ​പ്പ്, മ​ഞ്ഞ​ൾ പൊ​ടി, കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി ഇ​ട്ട് വേ​വി​ച്ച് ഒ​ന്ന് പി​ച്ചി​യെ​ടു​ത്ത​ത്)

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ഒ​രു പാ​ൻ ചൂ​ടാ​ക്കി ഓ​യി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് വ​ലി​യ ഉ​ള്ളി അ​രി​ഞ്ഞ​ത് വ​ഴ​റ്റു​ക. നി​റം മാ​റി​യാ​ൽ ഇ​ഞ്ചി വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി പേ​സ്റ്റ്, ത​ക്കാ​ളി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്, ഉ​പ്പ്, മ​ല്ലി​യി​ല, പു​തി​ന ഇ​ല, മ​ഞ്ഞ​ൾ പൊ​ടി, ചി​ക്ക​ൻ മ​സാ​ല എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി വ​ഴ​റ്റു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് തൈ​ര് ഒ​ഴി​ച്ച് ചെ​റി​യ വെ​ള്ള​ത്തോ​ടു​കൂ​ടി​യ ഗ്രേ​വി പ​രു​വ​ത്തി​ലാ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം സേ​മി​യ മു​റി​ച്ചി​ട്ട് ന​ന്നാ​യി വ​ഴ​റ്റു​ക. അ​ൽ​പ്പം നെ​യ്യ് ചേ​ർ​ത്ത് മൂ​ടി​വെ​ക്കു​ക. വെ​ന്താ​ൽ തീ ​ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത് കു​റ​ച്ചു​സ​മ​യ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് ക​ഴി​ക്കാം.

