    Recipes
    Recipes
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 3:11 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 3:11 PM IST

    ടർക്കിഷ് ഈസി ചിക്കൻ കപ്പാമ

    Turkish Chicken Kapama
    ടർക്കിഷ് ചിക്കൻ കപ്പാമ

    ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ:

    മാ​രി​നേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ന്‍

    1. കോ​ഴി ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​ക്കി​യ​ത്- 1 കി​ലോ

    2. ഉ​പ്പ് - പാ​ക​ത്തി​ന്

    3. കു​രു​മു​ളകുപൊ​ടി- 1 ടീ​സ്പൂ​ണ്‍

    4. പൊ​ടി​ച്ച ക​റു​വ​പ്പ​ട്ട- 1 ടീ​സ്പൂ​ണ്‍

    ഇ​തെ​ല്ലാംകൂ​ടി കോ​ഴി​യി​ല്‍ പു​ര​ട്ടി ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ വെ​ച്ച​തി​നു ശേ​ഷം ഒ​ലി​വ് ഓ​യി​ലി​ല്‍ ര​ണ്ടു വ​ശ​വും ചെ​റു​താ​യി മൊ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക.

    ഗ്രേ​വി​ക്ക്​

    1. സ​വാ​ള അ​രി​ഞ്ഞ​ത്- 3 എ​ണ്ണം

    2. പൊ​ടി​യാ​യി അ​രി​ഞ്ഞ വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി- 2 ടേ​ബ്​ള്‍സ്പൂ​ണ്‍

    3. ത​ക്കാ​ളി പ്യൂ​രി- 2 ക​പ്പ്

    4. ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് ച​തു​ര ക​ഷ​ണ​മാ​ക്കി​യ​ത്

    -2 എ​ണ്ണം

    5. ചു​വ​പ്പും പ​ച്ച​യും കാ​പ്​​സി​ക്കം ച​തു​ര ക​ഷ​ണ​മാ​ക്കി​യ​ത്- 1 ക​പ്പ്

    6. പ​ഞ്ച​സാ​ര- 1 ടീ​സ്പൂ​ണ്‍

    7. ച​ത​ച്ച ഉ​ണ​ക്കമു​ള​ക്- 1 ടീ​സ്പൂ​ണ്‍

    8. ജീ​ര​കപ്പൊ​ടി- 1 ടീ​സ്പൂ​ണ്‍

    9. ക​റു​വ​പ്പ​ട്ട ചെ​റി​യ ക​ഷണം- 1

    10. വെ​ള്ളം ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    കോ​ഴി മൊ​രി​ച്ച ഓ​യി​ലി​ലേ​ക്ക് സ​വാ​ള, വെ​ളുത്തു​ള്ളി ഇ​ട്ട് വ​ഴ​റ്റി ഇ​ളം ബ്രൗ​ണ്‍ നി​റ​മാ​കു​മ്പോ​ള്‍ ത​ക്കാ​ളി പ്യൂരി ചേ​ര്‍ത്ത് തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. അ​തി​ലേ​ക്ക് പാ​ക​ത്തി​ന് വെ​ള്ള​വും ഉ​പ്പും പ​ഞ്ച​സാ​ര, കി​ഴ​ങ്ങ്, ക​റു​വ​പ്പ​ട്ട​യും ഇ​ടു​ക.​ ഇ​തി​ലേ​ക്ക് മൊ​രി​ച്ച കോ​ഴി​യും ചേ​ര്‍ത്ത് തി​ള​പ്പി​ച്ച് കു​റു​കി​യ ക​റി​യാ​ക്കു​ക.

    ഇ​തി​ലേ​ക്ക് കാ​പ്സി​ക്കം ചേ​ര്‍ത്ത് തീ ​ഓ​ഫാ​ക്കി വെ​ക്കു​ക. ഇ​നി ഇ​തൊ​രു ബേ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​ന്‍ പ​റ്റി​യ ഗ്ലാ​സ്​ പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റ​ണം. ശേ​ഷം മൈ​ദ​യും എ​ള്ളും ഉ​പ്പും കൂ​ട്ടി വെ​ള്ളം ചേ​ര്‍ത്ത് ച​പ്പാ​ത്തി​ക്ക് കു​ഴ​ക്കു​ന്ന പോ​ലെ കു​ഴ​ച്ചു പാ​ത്ര​ത്തി​ന്‍റെ മു​ക​ളി​ല്‍ പൊ​തി​യ​ണം.

    പി​ന്നീ​ട് മു​ട്ട അ​ടി​ച്ച്​ ഒ​രു ബ്ര​ഷ് കൊ​ണ്ട്​ ഇ​തി​നു മു​ക​ളി​ല്‍ ത​ട​വി ഓ​വ​നി​ല്‍വെ​ച്ച് മൈ​ദ ന​ല്ല ഗോ​ള്‍ഡ​ന്‍ നി​റ​മാ​കു​ന്നതുവ​രെ ബേ​ക്ക് ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കാം.

