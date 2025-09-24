Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 4:30 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 4:30 PM IST

    സുറിയാനി സ്പെഷ്യൽ പാൽ കുറുക്ക്​

    Pal Kurukku
    പാൽ കുറുക്ക്​

    Listen to this Article

    ക്രൈസ്തവ കുടുംബങ്ങളിൽ പെസഹ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിഭവമാണ് പാൽകുറുക്ക്. പെസഹ പാൽ എന്നും ഈ വിഭവത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട്.

    ചേരുവകൾ:

    • അരിപ്പൊടി- ഒരു കപ്പ്​
    • തേങ്ങ- ഒരു മുറി
    • പഞ്ചസാര- ആവശ്യത്തിന്​
    • ജീരകപ്പൊടി- 11/2 ടീസ്​പൂൺ
    • ഇഞ്ചിപ്പൊടി-1 ടീസ്​പൂൺ
    • ഏലക്കായ- 3/4 എണ്ണം
    • കുരുമുളകുപൊടി- ആവശ്യത്തിന്​

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    പാനിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുക. ചെറുതായി ചൂടായി വരു​മ്പോൾ അരിപ്പൊടി ചേർക്കുക. തുടർന്ന്​ പഞ്ചസാര ഇടാം. അഞ്ചു മിനിറ്റിനു ശേഷം ജീരകപ്പൊടി, ഇഞ്ചിപ്പൊടി, കുരുമുളകുപൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക. 10 മിനിറ്റ്​ നേരം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക.

    3/4 ഏലക്കായ പൊടിച്ചത്​ ചേർക്കുക. എല്ലാം ചേർത്ത മിശ്രിതം നന്നായി കുറുകുന്നതുവരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. തുടർന്ന്​ കയ്​പക്കയുടെ ഇല അല്ലെങ്കിൽ ആര്യവേപ്പിന്‍റെ ഇല എന്നിവയോടൊപ്പം വിളമ്പാം.

    (പഞ്ചസാരക്കു പകരം ശർക്കര ഉരുക്കിയ ലായനിയും ഉപയോഗിക്കാം)

    News Summary - How to Make Syrian Dish Pal Kurukku
