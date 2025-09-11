Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightആഫ്രിക്കയിലെ മുലൂക്കിയ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 12:15 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 12:15 PM IST

    ആഫ്രിക്കയിലെ മുലൂക്കിയ കറി കേരളത്തിൽ തയാറാക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    Mulukhiyah Curry
    cancel
    camera_alt

    മുലൂക്കിയ കറി

    മധ്യപൂര്‍വേഷ്യന്‍, ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ വ്യാപക പ്രചാരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറിയിനത്തില്‍ പെട്ട ഒരു സസ്യമാണ് മുലൂക്കിയ. മുലൂക്കിയ കറി ഇല കൊണ്ട് തയാറാക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ജനപ്രിയ വിഭവമാണ്.

    ചേരുവകൾ:

    • മുലൂക്കിയ ഇല -അഞ്ച് പിടി
    • സവാള- ഒന്ന്
    • തക്കാളി -ഒന്ന്
    • മല്ലിയില -ഒരു പിടി
    • മാഗി സ്ക്യൂബ് -ഒന്ന്
    • എണ്ണ -രണ്ട് സ്പൂണ്‍
    • മല്ലിപ്പൊടി -രണ്ട് സ്പൂണ്‍
    • വെളുത്തുള്ളി പേസ്​റ്റ്​ -മൂന്ന്​ സ്പൂണ്‍
    • നെയ്യ് -രണ്ട് സ്പൂണ്‍
    • പച്ചമുളക് -രണ്ടെണ്ണം

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    ചെറിയ പാത്രമെടുത്ത് അടുപ്പില്‍ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കണം. നന്നായി കൊത്തിയരിഞ്ഞ ഉള്ളിയും ഒരു തക്കാളിയും കുറച്ച്​ മല്ലിയിലയും പച്ചമുളകും ഒരു സ്​പൂൺ വെളുത്തുള്ളി പേസ്​റ്റുമിട്ട്​ മൂപ്പിക്കണം.

    ‘മുലൂക്കിയ’ ഇല നന്നായി കഴുകി മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് കുഴമ്പ് പരുവമാക്കിയത് അതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം. പിന്നെ മാഗി സ്കൂബും ഉപ്പും ചേര്‍ക്കണം. കുഴമ്പു പരുവം മാറുന്നതു വരെ ചൂടാക്കിയ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അതിനുശേഷം 10 മിനിറ്റ്​ തിളപ്പിക്കണം.

    ശേഷം വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലിപ്പൊടിയും മല്ലിയിലയും നെയ്യില്‍ വാട്ടിയിട്ട് കറിയുടെ മുകളില്‍ ഒഴിക്കും. മുലൂക്കിയ കറി റെഡി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:curryFood Recipescooking tipsLatest NewsMulukhiyah Curry
    News Summary - How To Make Mulukhiyah Curry
    Similar News
    Next Story
    X