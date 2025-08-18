Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഈസി കുക്കിങ് മല്ലിയില...
    Recipes
    Posted On
    date_range 18 Aug 2025 2:37 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Aug 2025 2:42 PM IST

    ഈസി കുക്കിങ് മല്ലിയില പുലാവ്

    text_fields
    bookmark_border
    Mint Pulao
    cancel
    camera_alt

    മിൻറ് പുലാവ്

    ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ

    • സവാള- ചെറിയ കഷണം
    • ഗ്രാമ്പു- 8 എണ്ണം
    • കുരുമുളക്- 1/2 ടീസ്​പൂൺ
    • പട്ട- ചെറിയ കഷണം
    • പച്ചമുളക്- 2 എണ്ണം
    • മല്ലിയില- ഒരുപിടി

    ഇവയെല്ലാം മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക

    • ബസ്​മതി അരി വേവിച്ചത്- 3 കപ്പ്
    • നെയ്യ്- 1 ടീസ്​പൂൺ
    • ബേ ലീഫ്- 2 എണ്ണം
    • കശുവണ്ടി- 10 എണ്ണം
    • സവാള- പകുതി
    • തക്കാളി- ചെറുത്
    • ബീൻസ്- 1/4 കപ്പ്
    • കാരറ്റ്- 1/4 കപ്പ്
    • കാപ്സികം- 1/4 കപ്പ്
    • ഗ്രീൻപീസ്- 2 ടേബ്​ൾ സ്​പൂൺ
    • ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

    തയാറാക്കേണ്ട വിധം

    പാനിൽ നെ​യ്യൊഴിച്ച് ബേ ലീഫ്, കശുവണ്ടി ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ശേഷം അരിഞ്ഞുവെച്ച സവാള ചേർക്കുക. ഇത് നന്നായി വഴന്നുവന്നാൽ തക്കാളി ചേർത്തിളക്കാം. ശേഷം ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ബീൻസ്, കാരറ്റ്, കാപ്സികം ഇവയെല്ലാം ചേർത്ത് വഴറ്റുക.

    ഗ്രീൻപീസും ചേർത്ത് വഴറ്റുക. എല്ലാം നന്നായി വഴന്നുവന്നാൽ നേര​ത്തേ അരച്ച മസാലയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തു കൊടുക്കുക. മസാലയുടെ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വേവിച്ചുവെച്ച ബസ്മതി അരി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് മസാലയിൽ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മല്ലിയില പുലാവ് റെഡി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:PulaoFood Recipescooking tipsLatest News
    News Summary - How to Make Coriander Pulao
    Similar News
    Next Story
    X