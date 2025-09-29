Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightമാ​ർ​വാ​ഡികളുടെ മ​ക്കി...
    Recipes
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 4:26 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 4:27 PM IST

    മാ​ർ​വാ​ഡികളുടെ മ​ക്കി പ​നീ​ർ പ​ക്കോ​ഡ പരീക്ഷിക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    മാ​ർ​വാ​ഡികളുടെ മ​ക്കി പ​നീ​ർ പ​ക്കോ​ഡ പരീക്ഷിക്കാം
    cancel
    Listen to this Article

    ചേരുവകൾ:

    • അ​മേ​രി​ക്ക​ൻ ചോ​ള​പ്പ​രി​പ്പ്​ -400 ഗ്രാം
    • പ​നീ​ർ -200 ഗ്രാം
    • ​ഡ്രൈ മാം​ഗോ പൗ​ഡ​ർ -3 ടീ​സ്​​പൂ​ൺ
    • മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി -2 ടീ​സ്​​പൂ​ൺ
    • ക​ട​ല​പ്പൊ​ടി -1 ക​പ്പ്​
    • ഇ​ഞ്ചി പേ​സ്​​റ്റ്​ -4 ടീ​സ്​​പൂ​ൺ
    • പ​ച്ച​മു​ള​ക്​ പേ​സ്​​റ്റ്​ -4 ടീ​സ്​​പൂ​ൺ
    • വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി അ​ര​ച്ച​ത്​ -4 ടീ​സ്​​പൂ​ൺ
    • മ​ല്ലി​യി​ല -4 ടേ​ബ്​​ൾ സ്​​പൂ​ൺ
    • എ​ണ്ണ - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​
    • ഉ​പ്പ്​ - പാ​ക​ത്തി​ന്​

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    പാ​ൻ മി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ചൂ​ടാ​ക്കു​ക. ചോ​ള​വും പാ​ലും പാ​നി​ലേ​ക്ക്​ ചേ​ർ​ക്കു​ക. ചോ​ളം പാ​ലി​ൽ 10 മി​നി​റ്റ്​​ വേ​വി​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ഇ​ത്​ പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത്​ ഗ്രൈ​ൻ​ഡ​റി​ലി​ട്ട്​ അ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക.

    പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി ​എ​ല്ലാ ചേ​രു​വ​ക​ളും എ​ടു​ത്ത്​ അ​തി​ലേ​ക്ക്​ പ​നീ​ർ ചേ​ർ​ക്കു​ക. ന​ന്നാ​യി ക​ട്ടി​യാ​കു​വോ​ളം മി​ക്​​സ്​ ചെ​യ്യു​ക. കു​ഴ​മ്പ്​ രൂ​പ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ​ ശേ​ഷം ഉ​രു​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ക. ഫ്രൈ​പാ​ൻ മി​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ചൂ​ടാ​ക്കു​ക.

    പൊ​രി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ണ്ണ ന​ന്നാ​യി ചൂ​ടാ​ക്കി​യ ​ശേ​ഷം പ​ക്കോ​ഡ ന​ന്നാ​യി പൊ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത ​ശേ​ഷം എ​ണ്ണ ഉ​ണ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ച​ട്​​നി​യോ ച​മ്മ​ന്തി​യോ ചേ​ർ​ത്ത്​ വി​ള​മ്പു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:snacksPakodaFood RecipeLatest NewsMackee Paneer Pakoda
    News Summary - How to Make Marwadies Mackee Paneer Pakoda or Corn Paneer Pakoda and Paneer Snacks
    Similar News
    Next Story
    X