Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightകു​റ്റ്യാ​ടിയിലെ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 7:00 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 7:00 PM IST

    കു​റ്റ്യാ​ടിയിലെ അ​രീ​ക്ക​ടു​ക്ക

    text_fields
    bookmark_border
    Arikkadukka
    cancel
    camera_alt

    അ​രീ​ക്ക​ടു​ക്ക

    Listen to this Article

    ചേരുവകൾ:

    • ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ -25 എ​ണ്ണം
    • പൊ​ന്നി​യ​രി -500 ഗ്രാം
    • ​ചെ​റി​യ​ഉ​ള്ളി -4/5 ചു​ള
    • പെ​രും​ജീ​ര​കം-​ഒ​രു നു​ള്ള്
    • തേ​ങ്ങ -1/2 മു​റി
    • ഉ​പ്പ് -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • മ​സാ​ല പു​ര​ട്ടാ​ൻ മു​ള​കു​പൊ​ടി -3 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • മ​ഞ്ഞ​ൾ​​പ്പൊടി -1 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ഇ​ഞ്ചി, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി പേ​സ്​​റ്റ്​ -1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ഗ​രം മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി -1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ- വ​റു​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    ​ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ ന​ന്നാ​യി ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി ക​ത്തി​യു​ടെ ചു​ണ്ടു​കൊ​ണ്ട് തു​റ​ക്കു​ക. ര​ണ്ടാ​യി പോ​വ​രു​ത്. പൊ​ന്നി​യ​രി അ​ഞ്ചു മ​ണി​ക്കൂ​ർ കു​തി​ർ​ത്ത്​ ഗ്രൈ​ൻ​ഡ​റി​ൽ ഉ​പ്പ്, തേ​ങ്ങ, ജീ​ര​കം, ചെ​റി​യ ഉ​ള്ളി ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി അ​ര​​ച്ചെടു​ക്കു​ക.

    മു​റു​കി​യ രീ​തി​യി​ലാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​യ​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള ഒ​രു തു​ണി​യി​ൽ കു​റ​ച്ചു സ​മ​യം കെ​ട്ടി​വെ​ക്കു​ക. ഈ ​മാ​വ്​ തു​റ​ന്നു​വെ​ച്ച ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ​യി​ൽ നി​റ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം അ​പ്പ​ച്ചെ​മ്പി​ൽ​വെ​ച്ച് വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ചൂ​ടാ​റി​യ​തി​നു​ ശേ​ഷം തോ​ട് മാ​റ്റു​ക.

    ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ മു​ള​കു​പൊ​ടി, മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, ഗ​രം​മ​സാ​ല, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, ഇ​ഞ്ചി പേ​സ്​​റ്റ്​ ഉ​പ്പും കു​റ​ച്ചു വെ​ള്ള​വും ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്കി ഇ​തി​ലേ​ക്ക് അ​ട​ർ​ത്തി​വെ​ച്ച ക​ല്ലു​മ്മ​ക്കാ​യ ചേ​ർ​ത്തി​ള​ക്കി എ​ണ്ണ​യി​ൽ വ​റു​ത്തു കോ​രു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:kadukka fryEvening snacksFood Recipesmusselscooking tipsLatest News
    News Summary - How to Make Kuttiyadi Arikkadukka
    Similar News
    Next Story
    X