Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഫ്രൈ ​പാ​നിൽ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 2:05 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 2:07 PM IST

    ഫ്രൈ ​പാ​നിൽ തയാറാക്കുന്ന കി​ഴ​ങ്ങ്​ ഇ​ട്ട ക​ല​ത്ത​പ്പം

    text_fields
    bookmark_border
    Kizhanjitta Kalathappam
    cancel
    camera_alt

    കി​ഴ​ങ്ങ്​ ഇ​ട്ട ക​ല​ത്ത​പ്പം

    Listen to this Article

    ചേരുവകൾ:

    • പ​ച്ച​രി -2 ക​പ്പ്
    • മ​ധു​ര​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് അ​രി​ഞ്ഞ​ത്- 1​ ക​പ്പ്
    • തേ​ങ്ങ - 1 ക​പ്പ്
    • ചോ​റ് - അ​ര ക​പ്പ്
    • ഉ​ള്ളി -ഒന്ന്​ ചെ​റു​ത് മൂ​പ്പി​ക്കാ​ൻ
    • വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ -2 ടേ​ബി​ൾ സ്പൂ​ൺ
    • ഉ​പ്പ് -​ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    പ​ണ്ട്​ ഉ​രു​ളി​യി​ൽ മു​ക​ളി​ലും ക​ന​ലി​ട്ട് അ​ടു​പ്പി​ലാ​ണ്​ ഇ​ത്​ പാ​ച​കം ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ന്​ ഫ്രൈ ​പാ​നി​ലും ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ട്.

    പ​ച്ച​രി നാ​ലു മ​ണി​ക്കൂ​ർ കു​തി​ർ​ത്ത് മൂ​ന്നു ക​പ്പ് വെ​ള്ളം ഒ​ഴി​ച്ച് തേ​ങ്ങ, ചോ​റ് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി അ​ര​ച്ച് ഉ​പ്പു ചേ​ർ​ത്തി​ള​ക്കി അ​രി​ഞ്ഞ കി​ഴ​ങ്ങ് മി​ക്സ് ചെ​യ്തു വെ​ക്കു​ക. ഉ​രു​ളി ചൂ​ടാ​യാ​ൽ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ഒ​ഴി​ച്ച് ഉ​രു​ളി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഭാ​ഗ​ത്തും എ​ത്തി​ക്കു​ക.

    ചെ​റു​തീ​യി​ൽ വെ​ച്ച് മാ​വ് ഒ​ഴി​ച്ച് മൂ​ടി 20 മി​നി​റ്റ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് തീ ​ഓ​ഫ് ചെ​യ്ത്​ അ​ട​ച്ചു​വെ​ച്ച് മൂ​ടി​യി​ൽ ക​ന​ലി​ട്ട് മു​ക​ൾ ഭാ​ഗം മൊ​രി​​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ചൂ​ടോ​ടെ മു​റി​ച്ച് വി​ള​മ്പാം. ഫ്രൈ ​പാ​നി​ൽ ആ​​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​റി​ച്ചും തി​രി​ച്ചും ഇ​ട്ട് ചു​ട്ടെ​ടു​ക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:snackskalathappamFood Recipescooking tipsLatest News
    News Summary - How to make Kizhanjitta Kalathappam or Kalathappam
    Similar News
    Next Story
    X