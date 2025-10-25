Begin typing your search above and press return to search.
    കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട എ​ഗ്​ പോ​ട്ട്​

    Egg Pot
    എ​ഗ്​ പോ​ട്ട്

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​യ്​​പോഴും കാ​ണു​ന്ന ര​ണ്ടു സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​വ ര​ണ്ടും പ​ക്ഷേ, നി​സ്സാ​ര​ക്കാ​ര​ല്ല. ഇ​വ ര​ണ്ടും സ​മാ​സ​മം ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൈ​യും ക​ണ​ക്കു​മി​ല്ല. മു​ട്ട​യും ബ്രെ​ഡും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന എ​ഗ്​ പോ​ട്ട്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം.

    അ​ധി​കം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ വ​ലി​യ ഗു​ണം. ഞൊ​ടി​യി​ട വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കാം എ​ന്ന​ത്​ മ​റ്റൊ​രു മെ​ച്ചം. ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ട്ട പു​ഴു​ങ്ങി​യ​തോ പൊ​രി​ച്ച​തോ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നു വ​രാം.

    എ​ന്നാ​ൽ, മു​ട്ട വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടും, തീ​ർ​ച്ച. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വൈ​കു​ന്നേ​രം ചാ​യ​ക്കോ മ​റ്റോ ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന അ​ടി​പൊ​ളി വി​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്...

    ചേരുവകൾ:

    • മു​ട്ട -മൂ​ന്നോ നാ​ലോ എ​ണ്ണം
    • ​ബ്രെ​ഡ്​ ​ക്രം​ബ്​​സ്​ -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​
    • ഉ​പ്പ്​ -ഒ​രു നു​ള്ള്​​

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    എ​ടു​ത്തു​വെ​ച്ച കോ​ഴി​മു​ട്ട ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ട്ട്​ പു​ഴു​ങ്ങി​യെ​ടു​ക്കു​ക. ക​ഴി​ക്കു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച്​ മു​ട്ട​യു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ട്ടു​ക​യും ​കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാം. ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​രു മു​ട്ട നു​ള്ള്​ ഉ​പ്പ്​ ചേ​ർ​ത്ത്​ അ​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക. മ​റ്റൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ​ബ്രെഡ്​ ക്രം​ബ്​​സ്​ ത​യാ​റാ​ക്കി​വെ​ക്കു​ക.

    ശേ​ഷം പു​ഴു​ങ്ങി​വെ​ച്ച മു​ട്ട​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഓരോ​ന്ന്​ എ​ടു​ത്ത്​ ന​ടു​വി​ൽ മു​റി​ച്ച്​ ര​ണ്ടു ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി​വെ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം അ​തി​ന്‍റെ മ​ഞ്ഞ​ക്കു​രു എ​ടു​ത്ത്​ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം മു​ട്ട​യു​ടെ വെ​ള്ള ക​ഴി​ച്ചു​ള്ള ഭാ​ഗം എ​ടു​ത്ത്​ മു​ട്ട​മി​ക്​​സി​ൽ മു​ക്കി, ​ബ്രെഡ്​ ക്രം​ബ്​​സി​ലും മു​ക്കി എ​ണ്ണ​യി​ലി​ട്ട്​ വ​റു​ത്ത്​ ബ്രൗ​ൺ ക​ള​റാ​കു​മ്പോൾ എ​ടു​ക്കു​ക.

    ശേ​ഷം മു​ട്ട​യു​ടെ മ​ഞ്ഞ ഒ​രു സ്​​പൂ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ പൊ​ടി​ക്കു​ക. എ​ന്നി​ട്ട്​ വ​റു​ത്തു​വെ​ച്ച മു​ട്ട​യു​ടെ വെ​ള്ള​യു​ടെ കു​ഴി​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ത്ത്​ ഈ ​മ​ഞ്ഞ ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ സ്​​പൂ​ൺ ഇ​ട്ട്​ നി​റ​ക്കു​ക, സിം​പ്​​ൾ എ​ഗ്​ പോ​ട്ട്​ റെ​ഡി (മ​സാ​ല കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ഈ ​മ​ഞ്ഞ​ക്കു​രു​വി​ൽ സ​മൂ​സ​യു​​ടെ മി​ക്​​സും കൂ​ട്ടി ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്).

    Girl in a jacket

