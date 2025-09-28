Begin typing your search above and press return to search.
    മു​ട്ട ഇ​ഷ്​​ടമില്ലാത്ത കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ എ​ഗ്​ ഫിം​ഗ​ർ ഫ്രൈ

    Egg Finger Fry​,
    എ​ഗ്​ ഫിം​ഗ​ർ ഫ്രൈ

    മു​ട്ട​യും ​ബ്രെ​ഡും വീ​ടു​ക​ളി​ൽ എ​ല്ലാ​യ്​​പോഴും കാ​ണു​ന്ന ര​ണ്ടു സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ. ഇ​വ ര​ണ്ടും പ​ക്ഷേ, നി​സ്സാ​ര​ക്കാ​ര​ല്ല. ഇ​വ ര​ണ്ടും സ​മാ​സ​മം ചേ​ർ​ന്നാ​ൽ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കൈ​യും ക​ണ​ക്കു​മി​ല്ല. മു​ട്ട​യും ബ്രെ​ഡും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​വു​ന്ന വ്യ​ത്യ​സ്​​ത പ​ല​ഹാ​ര​മാണ് എ​ഗ്​ ഫിം​ഗ​ർ ഫ്രൈ.

    അ​ധി​കം സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ ഇ​തിന്‍റെ വ​ലി​യ ഗു​ണം. ഞൊ​ടി​യി​ട വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ത​യാ​റാ​ക്കാം എ​ന്ന​ത്​ മ​റ്റൊ​രു മെ​ച്ചം. ചി​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ട്ട പു​ഴു​ങ്ങി​യ​തോ പൊ​രി​ച്ച​തോ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ടി​ല്ല എ​ന്നു വ​രാം.

    എ​ന്നാ​ൽ, മു​ട്ട വ്യ​ത്യ​സ്​​ത​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ അ​വ​ർ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യാ​ൽ ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടും, തീ​ർ​ച്ച. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വൈ​കു​ന്നേ​രം ചാ​യ​ക്കോ മ​റ്റോ ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന അ​ടി​പൊ​ളി വി​ഭ​വ​മാ​ണി​ത്.

    എ​ഗ്​ ഫിം​ഗ​ർ ഫ്രൈ

    ചേരുവകൾ:

    • മു​ട്ട -അ​ഞ്ചെ​ണ്ണം
    • ഉ​പ്പ്​ -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​
    • കു​രു​മു​ള​കു​പൊ​ടി -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​
    • ​ബ്രെ​ഡ്​ ക്രം​ബ്​​സ്​ -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​

    തയാറാക്കുന്നവിധം:

    മു​ട്ട (മു​ട്ട ര​​ണ്ടോ മൂ​ന്നോ ആ​യാ​ലും മ​തി) ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ പൊ​ട്ടി​ച്ചൊ​ഴി​ക്കു​ക. അ​തി​ലേ​ക്ക്​ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​ ഉ​പ്പ്, കു​രു​മു​ള​കു​പൊ​ടി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത്​ ന​ന്നാ​യി മി​ക്​​സ്​ ചെ​യ്യു​ക (എ​രി​വ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ണ്ട​വ​ർ മു​ട്ട​ക്കൂ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​റ്റു​ മ​സാ​ല​ക​ൾ ചേ​ർ​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്).

    ശേ​ഷം ന​മ്മ​ൾ മി​ക്​​സ്​ ചെ​യ്​​തു​വെ​ച്ച മു​ട്ട​ക്കൂ​ട്ട്​, പ​ര​ന്ന​തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നീ​ണ്ട​തോ ആ​യ (ഗ്ലാ​സ്) പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ അ​ൽ​പം നെ​യ്യ്​ ത​ട​വി ഒ​ഴി​ക്കു​ക. എ​ന്നി​ട്ട്​ അ​ത്​ ആ​വി​യി​ൽ വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക (20, 25 മി​നി​റ്റ്). ചൂ​ടാ​റി​യ​തി​നു​ശേ​ഷം പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ​ നി​ന്നും മാ​റ്റു​ക. ശേ​ഷം അ​ത്​ നീ​ള​ത്തി​ൽ മു​റി​ച്ചെ​ടു​ക്കാം.​ കൂ​ടു​ത​ൽ നീ​ളം ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ന​ടു​വി​ൽ മു​റി​ക്കാ​വു​ന്ന​തു​മാ​ണ്.

    എ​ന്നി​ട്ട്​ ഓ​രോ പീ​സ്​ എ​ടു​ത്ത്​ മു​ട്ട​യി​ൽ മു​ക്കി, ​ബ്രെ​ഡ്​ ക്രം​ബ്​​സി​ലും മു​ക്കി ഫ്രൈ ​ചെ​യ്​​തെ​ടു​ക്കു​ക. ഈൗ​സി​യാ​യി ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന ഒ​രു സ്​​നാ​ക്​​സ്​ ആ​ണി​ത്.

