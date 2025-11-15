Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ബ്രഡ്...
    Recipes
    Posted On
    date_range 15 Nov 2025 2:39 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 2:39 PM IST

    ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ബ്രഡ് ​ഫ്രൈ

    text_fields
    bookmark_border
    Crispy Crunchy Bread Fry
    cancel
    camera_alt

    ക്രിസ്പി ക്രഞ്ചി ബ്രഡ് ​ഫ്രൈ

    Listen to this Article

    ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ

    1. ബ്രഡ് - 5 എണ്ണം
    2. മുട്ട - 5 എണ്ണം
    3. വലിയുള്ളി - 1 എണ്ണം
    4. പച്ചമുളക് -2 എണ്ണം
    5. കറിവേപ്പില - 3 ടേബിൾസ്പൂൺ
    6. മല്ലിയില - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
    7. വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് - 2 ടീസ്പൂൺ
    8. കുരുമുളക് - 1 ടീസ്പൂൺ
    9. ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്

    തയാറാക്കുന്നവിധം

    2 മുതൽ ആറു വരെയുള്ള ചേരുവകൾ മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക. ഇവ പാത്രത്തിലക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം അതിലേക്ക് പൊടിച്ച വറ്റൽമുളക്, കുരുമുളക്, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് ഇളക്കുക. ഇനി അരികുകളഞ്ഞ ബ്രഡ് നടുകീറി ഊ മിശ്രിതത്തിൽ മുക്കുക.

    ശേഷം, പൊടിച്ചുവെച്ച ബ്രഡിൽ മുക്കി പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുത്ത ബ്രഡുകൾ ​നല്ലതുപോലെ ചൂടായ ഓയലിലിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക. പെട്ടന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തീ കുറച്ച് ​വേണം പാകം ചെയ്യാൻ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:snacksFood RecipesLatest NewsBread Fry
    News Summary - How to Make Crispy Crunchy Bread Fry or Bread Fry Recipes
    Similar News
    Next Story
    X