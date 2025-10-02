Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightകിടിലൻ ചി​ക്ക​ൻ​...
    Recipes
    Posted On
    date_range 2 Oct 2025 4:32 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Oct 2025 4:32 PM IST

    കിടിലൻ ചി​ക്ക​ൻ​ വോ​ൺ​ടോ​ൺ സൂ​പ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    Chicken Wonton Soup
    cancel
    camera_alt

    ചി​ക്ക​ൻ​ വോ​ൺ​ടോ​ൺ സൂ​പ്പ്​

    Listen to this Article

    ചി​ക്ക​ൻ​ വോ​ൺ​ടോ​ണി​നു​ള്ളവ:

    • ചി​ക്ക​ൻ മി​ൻ​സ്​- 500 ഗ്രാം
    • ​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്​ -4 അ​ല്ലി
    • ഇ​ഞ്ചി -ചെ​റി​യ ക​ഷ​ണം
    • സ്​​പ്രി​ങ്​ ഒ​നി​യ​ൻ- 3 ത​ണ്ട്​ ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്​
    • സോ​യ സോ​സ്​- 1 ടേ​ബ്​​ൾ സ്​​പൂ​ൺ
    • ഒ​യി​സ്​​റ്റ​ർ സോ​സ്​- 1 ടേ​ബ്​​ൾ സ്​​പൂ​ൺ
    • എ​ള്ളെ​ണ്ണ/​സ​ൺ​ഫ്ല​വ​ർ ഓ​യി​ൽ - 1 ടേ​ബ്​​ൾ സ്​​പൂ​ൺ
    • വോ​ൺ​ടോ​ൺ റാ​പ്പ​ർ- ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്​
    • വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി- 3 അ​ല്ലി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്​
    • ഇ​ഞ്ചി- ചെ​റി​യ ക​ഷ​ണം ന​ന്നാ​യി ച​ത​ച്ച​ത്​
    • സൂ​പ്പ്​ ചി​ക്ക​ൻ ബ്രാ​ത്ത്​- 6 ക​പ്പ്​
    • സ്​​പ്രി​ങ്​​ ഒ​നി​യ​ൻ- 2 ത​ണ്ട്​
    • എ​ള്ളെ​ണ്ണ/​സ​ൺ​ഫ്ല​വ​ർ ഓ​യി​ൽ- 1 ടേ​ബ്​​ൾ സ്​​​പൂ​ൺ

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    ഒ​രു വ​ലി​യ ബൗ​ളി​ൽ വോ​ൺ​ടോ​ൺ റാ​പ്പ​ർ ഒ​ഴി​കെ ചി​ക്ക​ൻ വോ​ൺ​ടോ​ൺ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ചേ​രു​വ​ക​ൾ ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​താ​ണ്​ ഫി​ല്ലി​ങ്. ഓ​രോ വോ​ൺ​ടോ​ൺ റാ​പ്പ​ർ എ​ടു​ത്ത്​ ഒ​രു​ സ്​​പൂ​ൺ ഫി​ല്ലി​ങ്​​ വെ​ക്കു​ക.

    റാ​പ്പ​റിന്‍റെ അ​രി​​കുവ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​ള്ളം ത​ട​വി റാ​പ്പ​ർ കൊ​ണ്ട്​ ഫി​ല്ലി​ങ്ങി​നെ പൊ​തി​യു​ക. കൃ​ത്യ​മാ​യ വോ​ൺ​ടോ​ൺ ആ​കൃ​തി ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ന​ല്ല പ്രാ​ക്​​ടിസ്​ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ വോ​ൺ​ടോ​ണു​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ക. വ​ലി​യ ചെ​മ്പി​ൽ എ​ണ്ണ ചൂ​ടാ​ക്കി വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി​യും ഇ​ഞ്ചി​യും ചേ​ർ​ത്ത്​ ഒ​രു മി​നി​റ്റ്​ വ​ഴ​റ്റു​ക.

    ഇ​തി​ലേ​ക്ക്​ ചി​ക്ക​ൻ ബ്രാ​ത്ത്​ (ബ്രാ​ത്ത്​ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ലും ചെ​യ്യാം) ഒ​ഴി​ക്കു​ക. തി​ള​ക്കു​മ്പോ​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കി​വെ​ച്ച വോ​ൺ​ടോ​ണു​ക​ൾ ഇ​തി​ലേ​ക്കി​ട്ട്​ വേ​വു​ന്ന​തു​വ​രെ പാ​കം ചെ​യ്യു​ക. വെ​ന്തശേ​ഷം ഒ​രു ബൗ​ളി​ലേ​ക്ക്​ പ​ക​ർ​ത്തി അ​രി​ഞ്ഞു​ വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന സ്​​പ്രി​ങ്​ ഒ​നി​യ​ൻ സോ​സ്, എ​ള്ളെ​ണ്ണ എ​ന്നി​വ ഗാ​ർ​ണി​ഷ്​ ചെ​യ്യാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:chickensoupFood Recipescooking tipsLatest News
    News Summary - How to Make Chicken Wonton Soup
    Similar News
    Next Story
    X