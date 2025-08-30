Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:00 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:00 AM IST

    ചൂ​ടോ​ടെ ​വി​ള​മ്പാം, ചിക്കൻ സു​ഫി​യാ​ന്‍ ബി​രി​യാ​ണി

    Chicken Sufiyani Biryani
    ചിക്കൻ സു​ഫി​യാ​ന്‍ ബി​രി​യാ​ണി

    ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ

    1. നീ​ള​മു​ള്ള ബ​സ്മ​തി അ​രി -1 കി​ലോ

    2. കോ​ഴി- ഒ​ന്ന​ര കി​ലോ

    കോ​ഴി മാ​രി​നേ​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ന്‍

    1. നീ​ള​ത്തി​ല്‍ അ​രി​ഞ്ഞ സ​വാ​ള- 2

    2. പ​ച്ച​മു​ള​ക് എ​ണ്ണ​യി​ല്‍ ചൂ​ടാ​ക്കി ത​രു​പ്പാ​യി അ​ര​ച്ച​ത്- 15

    3. മ​ല്ലി​യി​ല, പു​തി​ന ഇ​ല എ​ന്നി​വ ര​ണ്ടും കൂ​ടി പൊ​ടി​യാ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്- 50 ഗ്രാം

    4. ​ഇ​ഞ്ചി, വെ​ളുത്തു​ള്ളി പേ​സ്​​റ്റ്​ -3 ടേ​ബ്​ള്‍ സ്പൂ​ണ്‍

    5. പു​ളി കു​റ​ഞ്ഞ തൈ​ര്- 1 ക​പ്പ്

    6. ഓ​യി​ല്‍- അ​ര ക​പ്പ്

    7. ഗ​രംമ​സാ​ല എ​ല്ലാംകൂ​ടി- 10 ഗ്രാം

    8. ​ഉ​പ്പ്- ഒ​ന്ന​ര ടീ​സ്പൂ​ണ്‍

    ഇ​തെ​ല്ലാം​കൂ​ടി കോ​ഴി​യി​ല്‍ ന​ല്ല​പോ​ലെ തി​രു​മ്മി​ക്കൂ​ട്ടി ര​ണ്ടു മ​ണി​ക്കൂ​ര്‍ വെ​ക്കു​ക. സു​ഫി​യാ​ന്‍ മ​സാ​ല പൗ​ഡ​ര്‍

    ത​യാ​റാ​ക്കാ​ന്‍ വേ​ണ്ട സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍

    1. ജീ​ര​കം- 10 ഗ്രാം

    2. ​പ​ച്ച​മ​ല്ലി- 5 ഗ്രാം

    3. ​അ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ്- 15 ഗ്രാം

    4. ​വെ​ള്ള പീ​ന​ട്ട്- 15 ഗ്രാം

    5. ​തേ​ങ്ങാപ്പീ​ര- 10 ഗ്രാം

    6. ​വെ​ള്ള എ​ള്ള്- 5 ഗ്രാം ​

    7. പെ​രും​ജീ​ര​കം -10 ഗ്രാം

    ​ഇ​തെ​ല്ലാം ഓ​രോ​ന്നാ​യി ചൂ​ടാ​ക്കി പൊ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക.

    ഇ​നി അ​രി വേ​വി​ക്ക​ണം. അ​തി​നാ​യി വേ​ണ്ട​ത്

    1. വെ​ള്ളം- ഒ​രു ​പാ​ത്ര​ത്തി​ന്​ അ​ഞ്ചു പാ​ത്രം

    2. ഉ​പ്പ്

    3. കു​രു​മു​ള​ക്- 1 ടീ​സ്പൂ​ണ്‍

    4. ഏ​ല​ക്ക- 5

    5. ഷാ​ഹി ജീ​ര​കം- അ​ര ടീ​സ്പൂ​ണ്‍

    6. പ​ട്ട- 1 ക​ഷ​ണം

    7. ഗ്രാ​മ്പൂ- 4

    8. ത​ക്കോ​ലം- 3

    9. ബേ ​ലീ​വ്സ്- 1

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം

    1. ചു​വ​ടു​ക​ട്ടി​യു​ള്ള ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ മാ​രി​നേ​റ്റു ചെ​യ്തു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​യി​ട്ടു വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. പ​കു​തി വെ​ന്തുക​ഴി​യു​മ്പോ​ള്‍ പൊ​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മ​സാ​ലപ്പൊ​ടി ചേ​ര്‍ത്ത് ന​ല്ല​പോ​ലെ മി​ക്സ് ചെ​യ്തു വേ​വി​ക്കു​ക.

    2. ഈ ​സ​മ​യം​കൊ​ണ്ട് അ​രി​ക്കു​ള്ള മ​സാ​ല ഇ​ട്ട്​ അ​രി മു​ക്കാ​ല്‍ ഭാ​ഗം വേ​വി​ച്ച്​​ ഊ​റ്റു​ക. ഈ ​ചോ​റ് മു​ക്കാ​ല്‍ ഭാ​ഗം വെ​ന്ത ചി​ക്കന്‍റെ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഇ​ട്ടു​മൂ​ടി ന​ല്ല​പോ​ലെ അ​ട​ച്ച്​ മൈ​ദ ഒ​ട്ടി​ച്ച്​ ഒ​രു ക​ന​മു​ള്ള ദോ​ശ​ക്ക​ല്ലിന്‍റെ മു​ക​ളി​ല്‍വെ​ച്ച് ദം ​ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കാം.

    ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ല്‍ കു​റ​ച്ചു നെ​യ്യും ചേ​ര്‍ക്കാം. എ​ന്നി​ട്ട് ചൂ​ടോ​ടെ ​ത​ന്നെ വി​ള​മ്പി​ക്കോ​ളൂ...

