Madhyamam
    Recipes
    Recipes
    Posted On
    date_range 17 Oct 2025 9:00 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 9:00 AM IST

    ചീ​സ്​ ബോ​റ​ക്ക്​ അത്ര ബോറല്ലാ...

    Cheese Borek, Turkish Dish
    ചീ​സ്​ ബോ​റ​ക്ക്

    Listen to this Article

    രുചികരമായ ട​ർ​ക്കി​ഷ്​ വി​ഭ​വ​മാണ് ചീ​സ്​ ബോ​റ​ക്ക്​. മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരുതരം പേസ്ട്രിയാണിത്. ഉത്ഭവം തുർക്കിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ബാൽക്കൺസ്, പശ്ചിമേഷ്യ, മധ്യേഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യത്യാസ തരത്തിലുള്ള ചീ​സ്​ ബോ​റ​ക്ക് ലഭിക്കും. ഉരുണ്ട ആകൃതിയിലും ചുരുട്ടിയ ആകൃതിയിലും ത്രികോണ ആകൃതിയിലും ഇത് തയാറാക്കാം.

    ചേരുവകൾ:

    • ഫെ​റ്റ ചീ​സ്- 1/2 കപ്പ്​
    • കു​രു​മു​ള​കുപൊ​ടി- 1/4 സ്​പൂൺ
    • മു​ട്ട- 1 എണ്ണം
    • പാ​ർ​സെ​ലി- 1/4 കപ്പ്​
    • സ​മോ​സ ഷീ​റ്റ്/പ​ഫ് പാ​സ്​റ്റ​റി- 10 എണ്ണം

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    ഒ​രു ബൗ​ളി​ൽ ചീ​സും കു​രു​മു​ള​കും പാ​ർ​സെ​ലി അ​രി​ഞ്ഞ​തും മു​ട്ട​യും ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി മി​ക്സ് ചെ​യ്യു​ക. സ​മോ​സ ഷീ​റ്റ് അ​ല്ല​ങ്കി​ൽ പ​ഫ് പാ​സ്​റ്റ​റി എ​ടു​ത്ത് ഒ​രു സ്പൂ​ൺ ഫി​ല്ലിങ്​ നി​റ​ച്ച മ​ട​ക്കി മു​ട്ട​യു​ടെ വെ​ള്ള ബ്ര​ഷ് ചെ​യ്​തെ​ടു​ക്കു​ക. പ്രീ​ഹീ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഓ​വ​നി​ൽ 15/ 20 മിനിറ്റ്​ 250 ഡി​ഗ്രിയിൽ ബേ​ക്ക് ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കാം.

    TAGS:Turkish DishesFood Recipescooking tipsLatest NewsCheese Borek
