    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 6:13 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 6:16 PM IST

    റസ്റ്ററന്‍റ് രുചിയിൽ ബീഫ് ശീക് കബാബ്

    Beef Seekh Kebab
    ബീഫ് ശീക് കബാബ്

    ചേരുവകൾ:

    • ബീഫ്- 500 ഗ്രാം
    • സവാള- ഒരെണ്ണം (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
    • ഇഞ്ചി & വെള്ളുത്തുള്ളി പേസ്​റ്റ്​​- രണ്ട് ടേബ്​ൾ സ്പൂൺ
    • മിൻറ്- കാൽ കപ്പ് (ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്)
    • മല്ലിയില- ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കാൽ കപ്പ്
    • പച്ചമുളക്- 1 (പേസ്​റ്റ്​ രൂപത്തിലുള്ളത്)
    • മല്ലിപ്പൊടി- ഒരു ടേബ്​ൾ സ്പൂൺ
    • ജീരകപ്പൊടി- മുക്കാൽ ടേബ്​ൾ സ്പൂൺ
    • കുരുമുളകുപൊടി- മുക്കാൽ ടേബ്​ൾ സ്പൂൺ
    • ഉപ്പ്- ഒരു ടേബ്​ൾ സ്പൂൺ
    • യോഗർട്ട്- ഒരു കപ്പ്
    • ബട്ടർ- രണ്ട് ടേബ്​ൾ സ്പൂൺ

    തയാറാക്കേണ്ടവിധം:

    ബീഫിനൊപ്പം മല്ലിപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി, കുരുമുളകുപൊടി, ഉപ്പ്, സവാള, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി പേസ്​റ്റ്​, മിൻറ്, കുരുമുളക്, പച്ചമുളക്, ബട്ടർ എന്നിവ ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത്​ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആറു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക.

    രണ്ടു ടേബ്​ൾ സ്പൂൺ മിൻറ്, മല്ലിപ്പൊടി, പച്ചമുളക്, യോഗർട്ട് എന്നിവയും ആവശ്യത്തിനും വെള്ളവും ചേർത്ത് പേസ്​റ്റ്​ രൂപത്തിലാക്കുക. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് പുറത്തെടുത്തതിനു ശേഷം പേസ്​റ്റ്​ രൂപത്തിലാക്കിയ മിശ്രിതം തേച്ചുപിടിപ്പിക്കുക.

    ഇതിനുശേഷം ചെറിയ മുളംകമ്പുകളിൽ കോർത്ത് നേര​ത്തേ ചൂടാക്കിയ ഓവനിൽ പാകം ചെയ്തെടുക്കാം.

