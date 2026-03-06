Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
ഹെ​ൽ​ത്തി ത​ൽ​ബീ​ന
    Recipes
    Posted On
    date_range 6 March 2026 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 6 March 2026 11:51 AM IST

    ഹെ​ൽ​ത്തി ത​ൽ​ബീ​ന

    ഹെ​ൽ​ത്തി ത​ൽ​ബീ​ന
    ​നോ​മ്പ് തു​റ​ന്ന​തി​നു ശേ​ഷ​മോ അ​ത്താ​ഴ​ത്തി​നോ ക​ഴി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റി​യ ഏ​റ്റ​വും ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ വി​ഭ​വ​മാ​ണ് ത​ൽ​ബീ​ന. ബാ​ർ​ലി​യും പാ​ലും തേ​നും ചേ​ർ​ത്ത ഈ ​വി​ഭ​വം ശ​രീ​ര​ത്തി​ന് ഉ​ന്മേ​ഷ​വും ത​ണു​പ്പും ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    ബാ​ർ​ലി -1 ക​പ്പ്

    ​പാ​ൽ -1 ലി​റ്റ​ർ

    ​തേ​ൻ -ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ​ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം -ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    ​ന​ട്സു​ക​ൾ -അ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ്, ബ​ദാം, മു​ന്തി​രി

    (ക​റു​ത്ത​ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ)

    ​ഏ​ല​ക്കാ​യ -3 എ​ണ്ണം

    ​ഉ​പ്പ് -ഒ​രു നു​ള്ള്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ഒ​രു ക​പ്പ് ബാ​ർ​ലി കു​ക്ക​റി​ൽ ന​ന്നാ​യി വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. മ​റ്റൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ പാ​ൽ അ​ടു​പ്പി​ൽ വെ​ച്ച് ചൂ​ടാ​യി വ​രു​മ്പോ​ൾ വേ​വി​ച്ചു വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ബാ​ർ​ലി അ​തി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. കു​റ​ച്ച് ഉ​പ്പും മ​ധു​ര​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ തേ​നും ചേ​ർ​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് അ​രി​ഞ്ഞു വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴം, ബ​ദാം, അ​ണ്ടി​പ്പ​രി​പ്പ്, മു​ന്തി​രി എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ക്കു​ക. മ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഏ​ല​ക്കാ​യ ചേ​ർ​ക്കാം. ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​വും ക്ഷീ​ണം മാ​റ്റാ​ൻ ഉ​ത്ത​മ​വു​മാ​യ ത​ൽ​ബീ​ന റെ​ഡി.

