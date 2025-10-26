Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    26 Oct 2025 12:57 PM IST
    Updated On
    26 Oct 2025 1:50 PM IST

    വീ​​ട്ടി​​ൽ ത​​യാ​​റാ​​ക്കാം ഗ്രി​​ൽ​​ഡ് ആ​​ൽ​​മ​​ണ്ട് ചി​​ക്ക​​ൻ

    വീ​​ട്ടി​​ൽ ത​​യാ​​റാ​​ക്കാം ഗ്രി​​ൽ​​ഡ് ആ​​ൽ​​മ​​ണ്ട് ചി​​ക്ക​​ൻ
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​സ്തു​ക്ക​ൾ

    • ചി​ക്ക​ൻ (whole leg piece) - 4
    • ചു​വ​ന്ന മു​ള​കു​പൊ​ടി - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​ര് - 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    • ബ​ദാം - 15 എ​ണ്ണം (2 - 3 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​തി​ർ​ത്ത്
    • തൊ​ലി ക​ള​യു​ക)
    • പാ​ൽ - 2 - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    • ക​ട്ടി​യു​ള്ള തൈ​ര് - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ 7. ഫ്ര​ഷ് ക്രീം - 3 ​ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    • കോ​ൺ ഫ്ലോ​ർ - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    • ഇ​ഞ്ചി - വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി (ച​ത​ച്ച​ത്) - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • മ​ല്ലി​യി​ല - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ (ന​ന്നാ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)
    • ഒ​ലി​വ് ഓ​യി​ൽ / എ​ണ്ണ - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    • ഉ​പ്പ് - രു​ചി​യി​ൽ
    • വെ​ണ്ണ - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ക​ഴു​കി വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ചി​ക്ക​ൻ കാ​ലു​ക​ളി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ ക​ത്തി കൊ​ണ്ടു വ​ര​ഞ്ഞി​ടു​ക. ചു​വ​ന്ന മു​ള​കു​പൊ​ടി, നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​ര്, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 20 മി​നി​റ്റ് മാ​രി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക.

    ബ​ദാം 2 - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ പാ​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി അ​ര​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് തൈ​ര്, ഫ്ര​ഷ് ക്രീം, ​കോ​ൺ ഫ്ലോ​ർ, ഇ​ഞ്ചി വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ച​ത​ച്ച​ത്, മ​ല്ലി​യി​ല, എ​ണ്ണ, അ​ല്പം ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. മാ​രി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത ചി​ക്ക​നി​ലേ​ക്ക് ഇ​ത് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കു​ക. റ​ഫ്രി​ജ​റേ​റ്റ​റി​ൽ 2 മ​ണി​ക്കൂ​ർ മൂ​ടി വ​ക്കു​ക.

    ഓ​വ​നി​ൽ 180 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ പ്രീ​ഹീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. ശേ​ഷം മാ​രി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്ത ചി​ക്ക​ൻ മു​ക​ളി​ലെ റാ​ക്കി​ൽ വെ​ച്ച് 25 - 30 മി​നി​റ്റ് ( ഇ​ട​ക്ക് വ​ശ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച് ചി​ക്ക​ൻ പാ​ക​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ) ഗ്രി​ൽ ചെ​യ്യു​ക. ചി​ക്ക​ൻ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഓ​വ​നി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തെ​ടു​ത്ത് ഉ​ട​ൻ ത​ന്നെ ഉ​രു​കി​യ ബ​ട്ട​ർ കൊ​ണ്ട് ബ്ര​ഷ് ചെ​യ്ത് ചൂ​ടോ​ടെ വി​ള​മ്പു​ക.

