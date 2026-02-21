Begin typing your search above and press return to search.
    Recipes
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 10:36 AM IST

    ഇനി ചെ​റു​പ​യ​ർ ക​ട്‍ല​റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം

    ഇനി ചെ​റു​പ​യ​ർ ക​ട്‍ല​റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം
    ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    ചെ​റു​പ​യ​ർ: 1ക​പ്പ്‌

    (വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ ഇ​ട്ട് കു​തി​ർ​ത്ത​ത് )

    ശ​ർ​ക്ക​ര: മ​ധു​ര​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യം

    തേ​ങ്ങ ചി​ര​കി​യ​ത്: അ​ര ക​പ്പ്

    ഏ​ല​ക്ക പൊ​ടി: കാ​ൽ ടീ ​സ്പൂ​ൺ

    ബ്രെ​ഡ് പൊ​ടി: ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    അ​വ​ൽ: 3സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ആ​ദ്യം ത​ന്നെ പ​യ​ർ അ​ൽ​പം ഉ​പ്പി​ട്ട് വേ​വി​ച്ചെ​ടു​ക്ക​ണം. എ​ന്നി​ട്ട് ഉ​രു​ക്കി എ​ടു​ത്ത ശ​ർ​ക്ക​ര പാ​നി​യി​ൽ ചി​ര​കി​യ തേ​ങ്ങ​യും ഏ​ല​ക്ക പൊ​ടി​യും വേ​വി​ച്ച പ​യ​റും അ​വ​ലും ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്കി എ​ടു​ക്ക​ണം. ചൂ​ടു പോ​യ ശേ​ഷം ക​ട്‍ല​റ്റ് ഷേ​പ്പ് ആ​ക്കി വെ​ക്കു​ക. എ​ന്നി​ട്ട് ഓ​രോ​ന്നും ക​ല​ക്കി വെ​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മൈ​ദ​യി​ൽ മു​ക്കി ശേ​ഷം ബ്രെ​ഡ് പൊ​ടി​യി​ലും മു​ക്കി എ​ടു​ത്ത് തി​ള​ച്ച എ​ണ്ണ​യി​ൽ ഇ​ട്ട് പൊ​രി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക. സ്വ​ദി​ഷ്ഠ​മാ​യ ചെ​റു​പ​യ​ർ ക​ട്‍ല​റ്റ് റെ​ഡി.

