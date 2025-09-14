Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്ക്വി​ഡ്...
    Recipes
    Posted On
    date_range 14 Sept 2025 1:39 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Sept 2025 1:39 PM IST

    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്ക്വി​ഡ് ഫ്രൈ​

    text_fields
    bookmark_border
    ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ സ്ക്വി​ഡ് ഫ്രൈ​
    cancel


    BEEGUM SHAHINA

    Celebrity Chef

     serve it like shani

     serveitlikeshani

    ഇ​തൊ​രു സ്റ്റാ​ർ​ട്ട​ർ ആ​യും സൈ​ഡ്‌ ആ​യും ക​ഴി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റു​ന്ന ഒ​രു ഐ​റ്റം ആ​ണ്.​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​ക്കെ നാ​ലു​മ​ണി​ക്ക് ചാ​യ​ടെ കൂ​ടെ വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ക​ഴി​ക്കാം

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    ക​ണ​വ – 750 ഗ്രാം

    ​മൈ​ദ [APF] – ¼ ക​പ്പ്

    കോ​ൺ ഫ്ലോ​ർ / അ​രി മാ​വ് – ¼ ക​പ്പ്

    മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി – ¼ ടീ​സ്പൂ​ൺ.

    കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി – ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ.

    ബേ​ക്കിം​ഗ് പൗ​ഡ​ർ – ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ.

    പ​ച്ച മ​ല്ലി​യി​ല (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്) – ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ. (അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​ൻ)

    എ​ണ്ണ – വ​റു​ക്കാ​ൻ

    ത​യ്യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ഘ​ട്ടം 1: ക​ണ​വ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി വ​ള​യ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി ഒ​രു പോ​ലെ മു​റി​ക്കു​ക. ക​ഴു​കി ന​ന്നാ​യി വെ​ള്ളം ഇ​ല്ലാ​തെ ആ​ക്ക​ണം. ഈ​ർ​പ്പം ആ​ഗി​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ടി​ഷ്യു പേ​പ്പ​റി​ൽ വ​യ്ക്കു​ക. തു​ട​ർ​ന്ന് ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ ഉ​പ്പ് പു​ര​ട്ടു​ക. മാ​റ്റി വ​യ്ക്കു​ക.

    ഘ​ട്ടം -2

    മൈ​ദ, ചോ​ളം / അ​രി​പ്പൊ​ടി,ബേ​ക്കി​ങ്​ പൗ​ഡ​ർ, കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി, മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ ഉ​പ്പ്, 100 മു​ത​ൽ 120 മി​ല്ലി വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് മി​നു​സ​മാ​ർ​ന്ന ഒ​രു ബാ​റ്റ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ക. ക​ണ​വ മാ​വി​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    ഘ​ട്ടം 3

    ഒ​രു ക​ടാ​യി​യി​ൽ / ഫ്രൈ​യി​ങ്​ പാ​നി​ൽ ഇ​ട​ത്ത​രം തീ​യി​ൽ എ​ണ്ണ ചൂ​ടാ​ക്കു​ക. എ​ണ്ണ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ചൂ​ടാ​യാ​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ തീ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക. മൈ​ദ​പ്പൊ​ടി​യും കോ​ൺ ഫ്ലോ​റും സ​മാ​സ​മം എ​ടു​ത്തു യോ​ജി​പ്പി​ച്ചു വെ​ക്കു​ക. മാ​വി​ൽ മു​ക്കി​യ ക​ണ​വ ഒ​രൊ​ന്നും എ​ടു​ത്ത് മൈ​ദാ കോ​ൺ​ഫ്ലോ​ർ മി​ക്സി​ൽ മു​ക്കി ചൂ​ടു​ള്ള എ​ണ്ണ​യി​ൽ വ​റു​ത്തു കോ​രു​ക. ഒ​രു സ​മ​യം എ​ട്ട്​ മു​ത​ൽ 10 വ​ള​യ​ങ്ങ​ൾ വ​രെ ചേ​ർ​ക്കു​ക. തീ ​മീ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ത്തി ഡീ​പ് ഫ്രൈ ​ചെ​യ്തെ​ടു​ക്കു​ക. എ​ല്ലാം തീ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ ചെ​യ്യു​ക. മ​ല്ലി​യി​ല കൊ​ണ്ട് അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് ചൂ​ടോ​ടെ വി​ള​മ്പു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Foodssnacksfry
    News Summary - Golden Squid Fry
    Similar News
    Next Story
    X