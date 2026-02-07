Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightചൂ​ടോ​ടെ സേ​ർ​വ്...
    Recipes
    Posted On
    date_range 7 Feb 2026 11:16 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Feb 2026 7:38 PM IST

    ചൂ​ടോ​ടെ സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യാം ഗാ​ർ​ലി​ക് പ്രോ​ൺ​സ്

    text_fields
    bookmark_border
    garlic prawns
    cancel
    Listen to this Article

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    1. ചെ​മ്മീ​ൻ (വ​ലു​ത്) - 18 - 20

    2. വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി - 4 - 5 വ​ലി​യ അ​ല്ലി

    (ന​ന്നാ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    3. റെ​ഡ് ചി​ല്ലി ഫ്ളേ​ക്സ് - ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    4. നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​ര് - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    5. മ​ല്ലി​യി​ല - 1½ ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    6. ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    7. ഒ​ലി​വ് ഓ​യി​ൽ - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    8. സ​ൺ​ഫ്ള​വ​ൽ ഓ​യി​ൽ - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. ചെ​മ്മീ​ൻ വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി, ക​ഴു​കി ന​ന്നാ​യി വെ​ള്ളം ക​ള​ഞ്ഞ് റെ​ഡി​യാ​ക്കി വെ​ക്കു​ക.

    2. ഒ​രു പാ​നി​ൽ ഒ​ലി​വ് ഓ​യി​ലും സ​ൺ​ഫ്ള​വ​ൽ ഓ​യി​ലും ചൂ​ടാ​ക്കി, ന​ന്നാ​യി അ​രി​ഞ്ഞ വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ചേ​ർ​ത്ത് കു​റ​ച്ചു​നേ​രം വ​ഴ​റ്റു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് റെ​ഡ് ചി​ല്ലി ഫ്ളേ​ക്സ് ചേ​ർ​ത്ത് കു​റ​ച്ച് കൂ​ടി വ​ഴ​റ്റു​ക.

    3. ശേ​ഷം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ചെ​മ്മീ​നും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ്പും ചേ​ർ​ത്ത് തീ​യി​ൽ വ​ലി​യ തീ​യി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 5 - 6 മി​നി​റ്റ് വേ​വി​ക്കു​ക.

    4. തീ ​കു​റ​ച്ച​ശേ​ഷം നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​രും മ​ല്ലി​യി​ല​യും ചേ​ർ​ത്ത് 2 - 3 മി​നി​ട്ട് വേ​വി​ച്ച് ചൂ​ടോ​ടെ സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kuwait NewsPrawns trolling bannedprawns dishgulf news malayalam
    News Summary - How to Make Garlic Prawns or Garlic Prawns Recipes
    Similar News
    Next Story
    X