ഫ്രഞ്ച് ഒനിയൻ സൂപ്text_fields
ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും സെർവ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചു വിത്യസ്തസമായിട്ടാണ്. ചേരുവകളും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നവ തന്നെ
ചേരുവകൾ
● 3 ഉള്ളി-അരിഞ്ഞത്
● 2 അല്ലി -വെളുത്തുള്ളി
● 1 ടേബിൾസ്പൂൺ- വെണ്ണ
● 2 -ബേ ഇലകൾ (തേജ് പട്ട)
● 2 ടേബിൾസ്പൂൺ -കോൺ ഫ്ലോർ
● 1 -കപ്പ് പാൽ
● 1 -കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റോക്ക്
● ഉപ്പും കുരുമുളകും, രുചിക്കനുസരിച്
1/4 കപ്പ് ചീസ്-, ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്
● ഫ്രഷ് തൈം ഇലകൾ,-അലങ്കരിക്കാൻ
● ബാഗെറ്റ് ബ്രഡ്(സ്ലൈസ് ആക്കിയത് ) /മിൽക്ക് ബ്രഡ് വീറ്റ് ബ്രഡ്-ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു വലിയ പാത്രത്തിൽ ഇടത്തരം തീയിൽ വെണ്ണ ഉരുക്കുക. ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ബേ ഇലകൾ, കുറച്ച് തൈം തണ്ട്, ഉപ്പ്, കുരുമുളക് എന്നിവ ചേർത്ത് ഉള്ളി വളരെ മൃദുവായും കാരമലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതുവരെ വേവിക്കുക. കുറഞ്ഞ ചൂടിൽ ഇത് ഏകദേശം 25 മിനിറ്റ് എടുക്കും. ചൂട് കൂടുതലായി മാറ്റുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കാരണം നമുക്ക് നേരിയ കാരമലൈസ് ആവശ്യമാണ്. കോൺഫ്ലോർ 1/4 കപ്പ് പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്തു മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഉള്ളി മിശ്രിതത്തിലേക്ക് സ്റ്റോക്ക്, പാൽ, കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ചെയ്തത് എന്നിവ ചേർത്ത് തിളപ്പിക്കുക. ചൂട് മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റി സൂപ്പ് കട്ടിയാകാൻ തുടങ്ങുന്നതുവരെ ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഉപ്പും കുരുമുളകും അളവ് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക. ഉപ്പും കുരുമുളകും അളവ് പരിശോധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് ക്രമീകരിക്കുക. ഫ്രഞ്ച് ഒനിയൻ സൂപ്പ് സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒഴിക്കുക, ഫ്രഞ്ച് ബാഗെറ്റിന്റെ ഒരു കഷ്ണം സൂപ്പിന് മുകളിൽ വയ്ക്കുക, ബ്രെഡിന് മുകളിൽ ചീസ് പുരട്ടുക. ചീസ് ഉരുകുന്നത് വരെ ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ (200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ) സെർവിങ് ബൗളോട് കൂടെ തന്നെ 2,3 മിനുട്ട് വെക്കുക. ഫ്രഞ്ച് ഒനിയൻ സൂപ്പ് റെഡി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register