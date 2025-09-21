Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 2:25 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 2:25 PM IST

    ഫ്ര​ഞ്ച് ഒ​നി​യ​ൻ സൂ​പ്‌

    ഫ്ര​ഞ്ച് ഒ​നി​യ​ൻ സൂ​പ്‌
    BEEGUM SHAHINA

    Celebrity Chef

     serve it like shani

     serveitlikeshani

    ഇ​ത്‌ ഉ​ണ്ടാ​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും സെ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് കു​റ​ച്ചു വി​ത്യ​സ്ത​സ​മാ​യി​ട്ടാ​ണ്. ചേ​രു​വ​ക​ളും പെ​ട്ടെ​ന്ന് കി​ട്ടു​ന്ന​വ ത​ന്നെ

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    ● 3 ഉ​ള്ളി-​അ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    ● 2 അ​ല്ലി -വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി

    ● 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ- വെ​ണ്ണ

    ● 2 -ബേ ​ഇ​ല​ക​ൾ (തേ​ജ് പ​ട്ട)

    ● 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ -കോ​ൺ ഫ്ലോ​ർ

    ● 1 -ക​പ്പ് പാ​ൽ

    ● 1 -ക​പ്പ് വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ സ്റ്റോ​ക്ക്

    ● ഉ​പ്പും കു​രു​മു​ള​കും, രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്

    1/4 ക​പ്പ് ചീ​സ്-, ഗ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്

    ● ഫ്ര​ഷ് തൈം ​ഇ​ല​ക​ൾ,-അ​ല​ങ്ക​രി​ക്കാ​ൻ

    ● ബാ​ഗെ​റ്റ് ബ്ര​ഡ്(​സ്ലൈ​സ് ആ​ക്കി​യ​ത് ) /മി​ൽ​ക്ക് ബ്ര​ഡ് വീ​റ്റ്‌ ബ്ര​ഡ്-​ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​ന്ന്

    ത​യാറാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    ഒ​രു വ​ലി​യ പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ട​ത്ത​രം തീ​യി​ൽ വെ​ണ്ണ ഉ​രു​ക്കു​ക. ഉ​ള്ളി, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, ബേ ​ഇ​ല​ക​ൾ, കു​റ​ച്ച് തൈം ​ത​ണ്ട്, ഉ​പ്പ്, കു​രു​മു​ള​ക് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ഉ​ള്ളി വ​ള​രെ മൃ​ദു​വാ​യും കാ​ര​മ​ലൈ​സ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​വ​രെ വേ​വി​ക്കു​ക. കു​റ​ഞ്ഞ ചൂ​ടി​ൽ ഇ​ത് ഏ​ക​ദേ​ശം 25 മി​നി​റ്റ് എ​ടു​ക്കും. ചൂ​ട് കൂ​ടു​ത​ലാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക, കാ​ര​ണം ന​മു​ക്ക് നേ​രി​യ കാ​ര​മ​ലൈ​സ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. കോ​ൺ​ഫ്ലോ​ർ 1/4 ക​പ്പ് പാ​ലി​ൽ മി​ക്സ് ചെ​യ്തു മാ​റ്റി വ​യ്ക്കു​ക. ഉ​ള്ളി മി​ശ്രി​ത​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്റ്റോ​ക്ക്, പാ​ൽ, കോ​ൺ​ഫ്ലോ​ർ മി​ക്സ് ചെ​യ്ത​ത് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക. ചൂ​ട് മീ​ഡി​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി സൂ​പ്പ് ക​ട്ടി​യാ​കാ​ൻ തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തു​വ​രെ ഏ​ക​ദേ​ശം 10 മി​നി​റ്റ് വേ​വി​ക്കു​ക. ഉ​പ്പും കു​രു​മു​ള​കും അ​ള​വ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക. ഉ​പ്പും കു​രു​മു​ള​കും അ​ള​വ് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് നി​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭി​രു​ചി​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച് ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ക. ഫ്ര​ഞ്ച് ഒ​നി​യ​ൻ സൂ​പ്പ് സെ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ന്ന പാ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴി​ക്കു​ക, ഫ്ര​ഞ്ച് ബാ​ഗെ​റ്റി​ന്‍റെ ഒ​രു ക​ഷ്ണം സൂ​പ്പി​ന് മു​ക​ളി​ൽ വ​യ്ക്കു​ക, ബ്രെ​ഡി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ചീ​സ് പു​ര​ട്ടു​ക. ചീ​സ് ഉ​രു​കു​ന്ന​ത് വ​രെ ബ്രെ​ഡ് ടോ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. പ്രീ​ഹീ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഓ​വ​നി​ൽ (200 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സി​ൽ) സെ​ർ​വി​ങ് ബൗ​ളോ​ട് കൂ​ടെ ത​ന്നെ 2,3 മി​നു​ട്ട്‌ വെ​ക്കു​ക. ഫ്ര​ഞ്ച് ഒ​നി​യ​ൻ സൂ​പ്പ് റെ​ഡി.

