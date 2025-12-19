Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightകേക്കുകളിലെ രാസചേരുവ...
    Recipes
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 1:40 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 1:40 PM IST

    കേക്കുകളിലെ രാസചേരുവ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ്

    text_fields
    bookmark_border
    കേക്കുകളിലെ രാസചേരുവ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പ്
    cancel
    Listen to this Article

    പ​ന്ത​ളം: പൂ​പ്പ​ൽ​ബാ​ധ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ദി​വ​സം സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​നു​മാ​യി കേ​ക്കു​ക​ളി​ൽ അ​മി​ത അ​ള​വി​ൽ പൊ​ട്ടാ​സ്യം സോ​ർ​ബേ​റ്റ്, സോ​ഡി​യം ബെ​ൻ​സോ​യേ​റ്റ് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി. നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കേ​ക്കു​ക​ളി​ൽ പൊ​ട്ടാ​സ്യം സോ​ർ​ബേ​റ്റ്, സോ​ഡി​യം ബെ​ൻ​സോ​യേ​റ്റ് എ​ന്നി​വ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഓ​രോ​ന്നും ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പൊ​ട്ടാ​സ്യം സോ​ർ​ബേ​റ്റ്, സോ​ഡി​യം ബെ​ൻ​സോ​യേ​റ്റ് എ​ന്നി​വ 10 കി​ലോ കേ​ക്കി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി 10 ഗ്രാം ​മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ നി​യ​മം അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ള​ള​ത്. അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യേ​ക്കാം. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വേ​ണ്ട​ത്ര പ​രി​ശോ​ധ​ന​യൊ​ന്നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പ​രാ​തി​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ചെ​റു​കി​ട ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ പ്രി​സ​ർ​വേ​റ്റീ​വ്സി​ന്റെ ഉ​പ​യോ​ഗ​രീ​തി​യും നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന ഫോ​സ്റ്റാ​ക് പോ​ലു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത്​ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്​ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. എ​ല്ലാ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​രും ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ലൊ​രി​ക്ക​ൽ ലാ​ബ് ടെ​സ്റ്റ് ന​ട​ത്തി സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്നു ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം.

    വീ​ടു​ക​ളി​ൽ കേ​ക്കു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ടു​ക്ക​ണം. അ​ഞ്ചു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് 500 രൂ​പ​യാ​ണ് ഫീ​സ്. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നോ ലൈ​സ​ൻ​സോ ഇ​ല്ലാ​തെ ഫു​ഡ് ബി​സി​ന​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​വ​രെ പി​ഴ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന കു​റ്റ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Food SafetyDepartmentcakeschemical
    News Summary - Food Safety Department warns of chemical additives in cakes
    Similar News
    Next Story
    X