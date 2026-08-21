എഗ് ഡ്രോപ്പ് ബിസ്കറ്റ്text_fields
ആവശ്യമായ വസ്തുക്കൾ
മൈദ – മുക്കാൽ കപ്പ്
ബേക്കിംഗ് പൗഡർ – അര ടീസ്പൂൺ
ഉപ്പ് – അര ടീസ്പൂൺ
മുട്ട – 2 എണ്ണം (റൂം ടെംപറേച്ചറിൽ)
പഞ്ചസാര – അര കപ്പ്
വാനില എസൻസ് – മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ
ഉരുക്കിയ വെണ്ണ – 4 ടേബിൾസ്പൂൺ
മഞ്ഞ ഫുഡ് കളർ – കുറച്ച് തുള്ളികൾ
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
1. ഓവൻ 170ഡിഗ്രിയിൽ മുൻകൂട്ടി ചൂടാക്കുക. ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ പാർച്ച്മെന്റ് പേപ്പർ വിരിക്കുക.
2. ഒരു പാത്രത്തിൽ മൈദ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ഉപ്പ് എന്നിവ നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
3. മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ മുട്ട, പഞ്ചസാര, വാനില എസൻസ്, ഉരുക്കിയ വെണ്ണ, മഞ്ഞ ഫുഡ് കളർ (ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ) എന്നിവ നന്നായി അടിച്ചിളക്കുക. ഈ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് മൈദയുടെ മിശ്രിതം ചേർത്ത്, കട്ടകളില്ലാതെ നന്നായി ഇളക്കുക. മാവ് കട്ടിയുള്ളതും മിനുസമുള്ളതുമായിരിക്കണം.
4. തയ്യാറാക്കിയ മാവ് ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്കോ സ്ക്വീസ് ബോട്ടിലിലേക്കോ മാറ്റുക. ഐസിംഗ് ബാഗിന്റെ അറ്റം ചെറുതായി മുറിച്ച്, ബിസ്കറ്റിന്റെ വലുപ്പത്തിൽ ചെറിയ തുള്ളികളായി മാവ് ട്രേയിലേക്ക് പൈപ്പ് ചെയ്യുക. ഓരോന്നിനും ഇടയിൽ ചെറിയ അകലം വിടുക.
5. മുൻകൂട്ടി ചൂടാക്കിയ ഓവനിൽ 8–12 മിനിറ്റ് വരെ ബേക്ക് ചെയ്യുക. ബിസ്കറ്റിന്റെ അരികുകൾ സ്വർണ്ണനിറമാകുമ്പോൾ എടുത്തുമാറ്റുക. ബിസ്കറ്റുകൾ ഒരു വയർ റാക്കിൽ വെച്ച് പൂർണ്ണമായി തണുപ്പിക്കുക.
6. ശേഷിക്കുന്ന മാവ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതേ രീതിയിൽ ബാക്കി ബിസ്കറ്റുകളും തയ്യാറാക്കുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register