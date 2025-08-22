Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    22 Aug 2025 3:06 PM IST
    Updated On
    22 Aug 2025 3:06 PM IST

    എ​​ണ്ണ​​യി​​ൽ ഫ്രൈ ​​ചെ​​യ്​​​ത ഷാ​​മി ക​​ബാ​​ബ്​

    Shami Kebab
     ഷാ​​മി ക​​ബാ​​ബ്

    മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ദക്ഷിണേഷ്യൻ വിഭവമാണ് ഷാ​​മി ക​​ബാ​​ബ്​. അരിഞ്ഞ മാംസവും പുഴുങ്ങിയ ചെറുപയർ (ചെറുപയർ പരിപ്പ്), മുട്ട, മസാലക്കൂട്ടുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ചേരുവകൾ. നാരങ്ങാനീര്, സവാള, മല്ലിയില ചട്നി എന്നിവയോടൊപ്പം ഷാ​​മി ക​​ബാ​​ബ്​ വിളമ്പാറുണ്ട്.

    ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ

    1. ബോ​​ൺ​​ലെ​​സ്​ ചി​​ക്ക​​ൻ -500 ഗ്രാം

    ​​2. ക​​ട​​ല​​പ്പ​​രി​​പ്പ്​ -200 ഗ്രാം

    ​​3. വെ​​ളു​​ത്തു​​ള്ളി -ആ​​റ്​ അ​​ല്ലി

    4. ഉ​​ണ​​ക്ക​​മു​​ള​​ക്​ ആ​​റെ​​ണ്ണം

    5. ഗ്രാ​​മ്പു -നാ​​ലെ​​ണ്ണം

    6. ഏ​​ല​​ക്ക -ര​​ണ്ടെ​​ണ്ണം

    7. കു​​രു​​മു​​ള​​ക്​ -ഒ​​രു ടീ​സ്​​പൂ​ൺ

    8. പ​​ട്ട -ചെ​​റി​​യ ക​​ഷ​​ണം

    9. ചെ​​റി​​യ​​ജീ​​ര​​കം -കാ​​ൽ ടീ​സ്​​പൂ​ൺ

    10. ഗ​​രം​​മ​​സാ​​ല -കാ​​ൽ ടീ​സ്​​പൂ​ൺ

    11. വെ​​ള്ളം -200 മി.​​ലി

    12. ഉ​​പ്പ്​ -ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന്​

    13. എ​​ണ്ണ -ആ​​വ​​ശ്യ​​ത്തി​​ന്​

    തയാറാക്കുന്നവിധം

    ഒ​​രു പാ​​ൻ എ​​ടു​​ത്ത്​ മു​​ക​​ളി​​ൽ പ​​റ​​ഞ്ഞ ഒ​​ന്നു​​ മു​​ത​​ൽ 12 വ​​രെ​​യു​​ള്ള ചേ​​രു​​വ​​ക​​ൾ ചേ​​ർ​​ത്ത്​ ന​​ന്നാ​​യി വേ​​വി​​ക്കു​​ക. വെ​​ള്ള​മൊക്കെ ന​​ന്നാ​​യി വ​​റ്റി​​യ​​തി​​നു​​ശേ​​ഷം അ​​തി​​ലേ​​ക്ക്​ ഒ​​രു ടേ​​ബ്​​ൾ​സ്​​​പൂ​​ൺ എ​​ണ്ണ ഒ​​ഴി​​ക്കു​​ക.

    ഒ​​രു മി​​ക്​​​സി​​യി​​ൽ മു​​ട്ട​​യും കു​​റ​​ച്ച്​ മ​​ല്ലി​​യി​​ല​​യും ചേ​​ർ​​ത്ത്​ അ​​ര​​ച്ചെ​​ടു​​ക്കു​​ക. ബോ​​ൾ​​സ്​ ആ​​ക്കി​​യെ​​ടു​​ത്ത്​ വ​​ട്ട​​ത്തി​​ൽ പ​​ര​​ത്തു​​ക. എ​​ന്നി​​ട്ട്​ എ​​ണ്ണ​​യി​​ൽ ഫ്രൈ ​​ചെ​​യ്​​​തെ​​ടു​​ക്കു​​ക.

