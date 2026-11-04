കപ്പ കേക്ക്

കപ്പ കേക്ക്text_fields
മലയാളികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഓവനിലും കുക്കറിലും തയാറാക്കാവുന്ന രുചികരമായ കേക്കാണിത്. മൃദുവായ ഉള്ളും നേരിയ ക്രിസ്പിയായ പുറംഭാഗവുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
* കപ്പ (തൊലി കളഞ്ഞ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്) – 2 കപ്പ്
* മുട്ട – 2 എണ്ണം
* പഞ്ചസാര – ¾ കപ്പ്
* തേങ്ങാപ്പാൽ – ½ കപ്പ്
* പാൽ – ¼ കപ്പ്
* നെയ്യ് – 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ
* ഏലക്കാപ്പൊടി – ½ ടീസ്പൂൺ
* ബേക്കിങ് പൗഡർ – ½ ടീസ്പൂൺ
* ഉപ്പ് – ഒരു നുള്ള്
* തേങ്ങ ചിരകിയത് – ¼ കപ്പ് (ആവശ്യമെങ്കിൽ)
തയാറാക്കുന്ന വിധം
കപ്പ തൊലി കളഞ്ഞ് നന്നായി കഴുകി ഗ്രേറ്ററിൽ ചിരകിയെടുക്കുക. അധികമുള്ള വെള്ളം കൈകൊണ്ട് പിഴിഞ്ഞു കളയുക.ഒരു പാത്രത്തിൽ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് നന്നായി അടിക്കുക. ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ, പാൽ, നെയ്യ്, ഏലക്കാപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക. ശേഷം ചിരകിയ കപ്പയും ബേക്കിങ് പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. കേക്ക് ടിന്നിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി മിശ്രിതം ഒഴിച്ച് 180°C-ൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ ഏകദേശം 45–60 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്യുക. മുകളിൽ ഗോൾഡൻ നിറമാകുന്നതുവരെ വേവിക്കുക.
ഇനി കുക്കറിലാണെങ്കിൽ വിസിൽ മാറ്റി കുക്കറിൽ ഉപ്പ് വിരിച്ച് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക. കേക്ക് ടിൻ വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഏകദേശം 50–60 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക.