Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    19 Oct 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    19 Oct 2025 2:03 PM IST

    ചോ​ക്ല​റ്റ് മോ​ക്ക മൂ​സ്

    ചോ​ക്ല​റ്റ് മോ​ക്ക മൂ​സ്
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    • വി​പ്പി​ങ് ക്രീം - ½ ​ക​പ്പ് + ¼ ക​പ്പ് (ത​ണു​പ്പി​ച്ച​ത്)
    • ഐ​സി​ങ് ഷു​ഗ​ർ - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    • കു​ക്കി​ങ് ചോ​ക്ലേ​റ്റ് - 150 ഗ്രാം (​ഗ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്)
    • വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് - ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക് - ¼ ക​പ്പ്
    • ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്റ് കോ​ഫി പൗ​ഡ​ർ - 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ (1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ ചൂ​ടു​ള്ള പാ​ലി​ൽ യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക)

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. ആ​ഴ​മു​ള്ള പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ, വി​പ്പി​ങ് ക്രീ​മും ഐ​സി​ങ് ഷു​ഗ​റും ബീ​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ക്രീ​മി​യാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ അ​ടി​ക്കു​ക.

    2. മ​റ്റൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ, കു​ക്കി​ങ് ചോ​ക്ല​റ്റും ¼ ക​പ്പ് വി​പ്പി​ങ് ക്രീ​മും മൈ​ക്രോ​വേ​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 45 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് മു​ത​ൽ ഒ​രു മി​നി​റ്റ് വ​രെ ചൂ​ടാ​ക്കു​ക (ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ കു​റ​ച്ച് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് കൂ​ടി ചൂ​ടാ​ക്കു​ക). ചോ​ക്ല​റ്റ് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഉ​രു​കു​ന്ന​തു​വ​രെ ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ചൂ​ടാ​റാ​ൻ 5 മി​നി​റ്റ് വെ​ക്കു​ക.

    3. ഈ ​ഉ​രു​ക്കി​യ ചോ​ക്ല​റ്റി​ന്റെ 3/4 ഭാ​ഗം (ടോ​പ്പി​ങ് ചെ​യ്യാ​ൻ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ചോ​ക്ല​റ്റ് ക​രു​തി വെ​ക്കു​ക), വാ​നി​ല, ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക്, പാ​ലി​ൽ ക​ല​ർ​ത്തി​യ കോ​ഫി എ​ന്നി​വ വി​പ്പ് ചെ​യ്ത ക്രീ​മി​ലേ​ക്ക് ചേ​ർ​ത്ത് ഒ​ന്നു​കൂ​ടി അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക.

    4. ഇ​ത് ഒ​രു ഐ​സി​ങ് ബാ​ഗി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി, 6 - 8 ഷോ​ട്ട് ഗ്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ നി​റ​ച്ച്, മാ​റ്റി​വെ​ച്ച ചോ​ക്ല​റ്റ് സോ​സ് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​ക്കു​ക. ഇ​ഷ്ടാ​നു​സ​ര​ണം അ​ല​ങ്ക​രി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് മ​ണി​ക്കൂ​ർ ത​ണു​പ്പി​ച്ച് സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക.

    TAGS:FoodsChocolaterecipeMocha Mousse
