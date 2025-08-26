Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 12:16 PM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 12:16 PM IST

    ചോ​ക്ല​റ്റ് ക്രീം ​ഡെ​സേ​ർ​ട്ട്

    Chocolate cream dessert
    ചോ​ക്ല​റ്റ് ക്രീം ​ഡെ​സേ​ർ​ട്ട്

    വേണ്ട സാധനങ്ങൾ

    1. ചോ​ക്ല​റ്റ് കേ​ക്ക് - ഡെ​സേ​ർ​ട്ട് ബേ​സി​ന് ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    2. ക്രീം ​ചീ​സ് - 230 ഗ്രാം

    3. ​ഫ്രെ​ഷ് ക്രീം - 1/2 ​ക​പ്പ്

    4. വി​പ്പി​ങ് പൗ​ഡ​ർ - 1/2 ക​പ്പ്

    5. ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക് - 400 മി​ല്ലി

    6. കു​ക്കി​ങ് ചോ​ക്ല​റ്റ് - 2 ക​പ്പ് (അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    7. വെ​ണ്ണ - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    തയാറാക്കുന്ന വിധം

    1. കേ​ക്ക് ഇ​ട​ത്ത​രം വ​ലി​പ്പ​മു​ള്ള ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മു​റി​ക്കു​ക, ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള ക​നം അ​നു​സ​രി​ച്ച് ഒ​രു ച​തു​രാ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള പാ​നി​ൽ നി​ര​ത്തു​ക.

    2. മ​റ്റൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ, ക്രീം ​ചീ​സ്, ക്രീം, ​വി​പ്പി​ങ് പൗ​ഡ​ർ, 150 മി​ല്ലി ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി അ​ടി​ക്കു​ക. കേ​ക്ക് ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് ഏ​ക​ദേ​ശം 3 മ​ണി​ക്കൂ​ർ ഫ്രി​ഡ്ജി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ണു​പ്പി​ക്കു​ക.

    3. കു​ക്കി​ങ് ചോ​ക്ല​റ്റ്, വെ​ണ്ണ, ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ക​ണ്ട​ൻ​സ്ഡ് മി​ൽ​ക്ക് എ​ന്നി​വ മൈ​ക്രോ​വേ​വി​ൽ ഏ​ക​ദേ​ശം 1 അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 1 1/2 മി​നി​റ്റ് ഉ​രു​ക്കു​ക. ന​ന്നാ​യി ഇ​ള​ക്കി ത​ണു​പ്പി​ച്ച ക്രീ​മി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ഒ​ഴി​ച്ച് 20 - 30 മി​നി​റ്റ് കൂ​ടി ത​ണു​പ്പി​ക്കു​ക. ഇ​ത് ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മു​റി​ച്ച് സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക.

    cakesCreamChocolateFood Recipes
