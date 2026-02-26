Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 8:52 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 8:52 AM IST

    ചി​ക്ക​ൻ ഷാ​മി ക​ബാ​ബ്

    ചി​ക്ക​ൻ ഷാ​മി ക​ബാ​ബ്
    1. ക​ട​ല​പ​രി​പ്പ് - 1/4ക​പ്പ്

    2. എ​ല്ലി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ക്ക​ൻ - 250 ഗ്രാം

    3. ​സ​വാ​ള - 1 എ​ണ്ണം

    (ചെ​റു​താ​യ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    4. ഇ​ഞ്ചി-​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ച​ത​ച്ച​ത്

    - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    5. മു​ള​കു​പൊ​ടി - 1/2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    6. മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി - 3/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    7. കു​രു​മു​ള​കു​പൊ​ടി - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    8. ഗ​രം മ​സാ​ല പൊ​ടി - 1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    9. ജീ​ര​ക​പ്പൊ​ടി - 1/4 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    10. വെ​ള്ളം - 1 1/2 ക​പ്പ്

    11. ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ് - 1 ചെ​റി​യ​ത്

    (വേ​വി​ച്ച്, തൊ​ലി നീ​ക്കി

    ഉ​ട​ച്ചെ​ടു​ത്ത​ത്)

    12. പ​ച്ച​മു​ള​ക് - 2 എ​ണ്ണം

    (ചെ​റു​താ​യ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    13. മ​ല്ലി​യി​ല - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    14. പു​തി​ന​യി​ല - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    15. മു​ട്ട - 1/2

    16. ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങ നീ​ര് - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    17. ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    18. എ​ണ്ണ - ഫ്രൈ ​ചെ​യ്യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. ക​ട​ല​പ​രി​പ്പ് 3-4 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ കു​തി​ർ​ത്ത് വെ​ക്കു​ക.

    2. ഒ​രു ആ​ഴ​മു​ള്ള പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ കു​തി​ർ​ത്ത ക​ട​ല​പ​രി​പ്പ് , ചി​ക്ക​ൻ ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ​വാ​ള, ഇ​ഞ്ചി-​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി, മു​ള​കു​പൊ​ടി, മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി, കു​രു​മു​ള​കു​പൊ​ടി, ഗ​രം മ​സാ​ല, ജീ​ര​ക​പ്പൊ​ടി, ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ്പ്,

    11/2 ക​പ്പ് വെ​ള്ളം എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് തി​ള​പ്പി​ക്കു​ക.

    3. തീ ​കു​റ​ച്ച് ചി​ക്ക​നും ദാ​ളും​ക​ട​ല​പ​രി​പ്പും ന​ന്നാ​യി വേ​വു​ക​യും വെ​ള്ളം മു​ഴു​വ​ൻ വ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വ​രെ പാ​കം ചെ​യ്യു​ക. ശേ​ഷം തീ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി ത​ണു​പ്പി​ക്കു​ക. ത​ണു​ത്ത ശേ​ഷം മി​ക്സി​യി​ൽ അ​ര​ച്ച് ഒ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക.

    4. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് ഉ​രു​ള​ക്കി​ഴ​ങ്ങ്, പ​ച്ച​മു​ള​ക്, മ​ല്ലി​യി​ല, പു​തി​ന​യി​ല, അ​ര​മു​ട്ട, ചേ​റു​നാ​ര​ങ്ങ നീ​ര് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. ആ​വ​ശ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഒ​രു നു​ള്ള് ഉ​പ്പ് കൂ​ടി ചേ​ർ​ക്കാം. ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് 10-12 ഉ​രു​ള​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി കൈ ​കൊ​ണ്ട് ഒ​ന്ന് അ​മ​ർ​ത്തി ഷാ​മി ക​ബാ​ബ് ആ​കൃ​തി​യാ​ക്കു​ക.

    5. ഒ​രു നോ​ൺ​സ്റ്റി​ക്ക് പാ​ൻ ചൂ​ടാ​ക്കി കു​റ​ച്ച് എ​ണ്ണ ചേ​ർ​ത്ത് മീ​ഡി​യം തീ​യി​ൽ ഇ​രു വ​ശ​വും തി​രി​ച്ചു ഷാ​ലോ ഫ്രൈ ​ചെ​യ്ത് ചൂ​ടോ​ടെ വി​ള​മ്പാം.

