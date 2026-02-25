ചിക്കൻ പോട്ട് പൈ ബൈറ്റ്സ്text_fields
എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ
- 250 ഗ്രാം
(11/2- ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഉപ്പ്, 11/2 -2 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തത്)
ഉള്ളി - 1 (നന്നായി അരിഞ്ഞത്)
ഫ്രോസൺ വെജിറ്റെബിൾസ് - 11/4 കപ്പ് (കാരറ്റ്, ബീൻസ്, സ്വീറ്റ് കോൺ എന്നിവ ചേർന്ന മിശ്രിതം)
കുരുമുളക് പൊടി - 1 ടീസ്പൂൺ
ഒറിഗാനോ - ഒരു നുള്ള്
മൈദ - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
ചിക്കൻ ബ്രോത്ത് 1/2 കപ്പ് (ചിക്കൻ വേവിച്ചതിൽ നിന്നുള്ളത്)
ഫ്രെഷ് ക്രീം 1/4 കപ്പ്
മിനി പഫ് പേസ്ട്രി (ഫ്രോസൺ) - 12 - 14
മുട്ട - 1 (1 ടേബിൾസ്പൂൺ വെള്ളം ചേർത്ത് കലക്കി വച്ചത്)
ബട്ടർ - 4 ടേബിൾസ്പൂൺ
ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
തയാറാക്കുന്ന വിധം
വേവിച്ച ചിക്കൻ ചെറിയ കഷണങ്ങളാക്കി മാറ്റി വെക്കുക.
ഒരു പാനിൽ ബട്ടർ ചൂടാക്കി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ചേർത്ത് 2 മിനിറ്റ് വഴറ്റുക. തുടർന്ന് ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിള്സ് ചേർത്ത് 3 - 4 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി, ഒറിഗാനോ എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക.
ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. തുടർന്ന് ചിക്കൻ ബ്രോത്തും ഫ്രെഷ് ക്രീമും ചേർത്ത് തുടർച്ചയായി ഇളക്കി തിളപ്പിക്കുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേര്ക്കുക.
ശേഷം ചിക്കൻ കഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് തീ കുറച്ച് 5 - 6 മിനിറ്റ് വരെ വേവിക്കുക. ഈ ഫില്ലിങ് കട്ടിയുള്ള സോസ് ആയാൽ അടുപ്പിൽനിന്ന് മാറ്റി ചെറുതായി ചൂട് കുറഞ്ഞുവരാൻ വെക്കുക.
ഓവൻ 2000C വരെ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു കപ്പ് കേക്ക് പാൻ ബട്ടർ പുരട്ടി ഗ്രീസ് ചെയ്യുക. തണുപ്പ് മാറിയ പേസ്ട്രി ഷീറ്റുകൾ ഓരോ മോൾഡിലും വെക്കുക. തയാറാക്കിയ ചിക്കൻ ഫില്ലിങ് മോൾഡിലുള്ള പേസ്ട്രി ഷീറ്റുകളിൽ നന്നായി നിറക്കുക.
പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ വക്കുകളിലും ഫില്ലിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ കൂടി മുട്ടമിശ്രിതം പുരട്ടി, പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ 30 - 35 മിനിറ്റ് വരെ (പഫ് പേസ്ട്രിയുടെ വക്കുകൾ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതുവരെ) ബേക്ക് ചെയ്യുക.
