Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightFoodchevron_rightRecipeschevron_rightചി​ക്ക​ൻ ക​ബ്സ
    Recipes
    Posted On
    date_range 26 Feb 2026 10:15 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Feb 2026 10:15 AM IST

    ചി​ക്ക​ൻ ക​ബ്സ

    text_fields
    bookmark_border
    ചി​ക്ക​ൻ ക​ബ്സ
    cancel

    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • ചി​ക്ക​ൻ - 1 കി. ​ഗ്രാം (മീ​ഡി​യം ക​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ)
    • ഉ​പ്പ് - ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • മു​ള​കു​പൊ​ടി - ഒ​രു ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി - ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • റൈ​സി​ന്
    • ബാ​സ്മ​തി അ​രി - 2 ക​പ്പ് (30 മി​നി​റ്റ് ന​ന​ച്ച​ത്)
    • സ​വാ​ള - 2 എ​ണ്ണം
    • ത​ക്കാ​ളി - 2 എ​ണ്ണം
    • ഇ​ഞ്ചി വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി പേ​സ്റ്റ് - 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ
    • ക​ബ്സ മ​സാ​ല (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഗ​രം​മ​സാ​ല + ജീ​ര​കം + ധ​ന്യ​പ്പൊ​ടി) - 1½ ടീ​സ്പൂ​ൺ
    • ക​റു​വ​പ്പ​ട്ട, ഗ്രാ​മ്പു, ഏ​ല​ക്ക - കു​റ​ച്ച്
    • ഉ​ണ​ക്ക മു​ന്തി​രി + ക​ശു​വ​ണ്ടി - ഐ​ച്ഛി​കം
    • ഒ​ലി​വ് ഓ​യി​ൽ / ബ​ട്ട​ർ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    പാ​നി​ൽ ഓ​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ഗ​രം മ​സാ​ല (ക​റു​വ​പ്പ​ട്ട, ഗ്രാ​മ്പു, ഏ​ല​ക്ക) വ​ഴ​റ്റു​ക.

    സ​വാ​ള വ​ഴ​റ്റി ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ആ​ക്കു​ക. ഇ​ഞ്ചി-​വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    ത​ക്കാ​ളി​യും മ​സാ​ല​പ്പൊ​ടി​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്ത് മി​ക്സ് ചെ​യ്യു​ക.

    ചി​ക്ക​ൻ ചേ​ർ​ത്ത് 5-7 മി​നി​റ്റ് കു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക.

    3½ ക​പ്പ് വെ​ള്ളം ചേ​ർ​ത്ത് ചി​ക്ക​ൻ പ​കു​തി വേ​വി​ക്കു​ക.

    ന​ന​ച്ച അ​രി ചേ​ർ​ത്ത് മൂ​ടി​വെ​ച്ച് മീ​ഡി​യം തീ​യി​ൽ 15-20 മി​നി​റ്റ് കു​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക.

    അ​വ​സാ​നം ക​ശു​വ​ണ്ടി / മു​ന്തി​രി എ​ന്നി​വ ഫ്രൈ ​ചെ​യ്ത് മു​ക​ളി​ൽ വി​ത​റു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ricechicken kabsachickentasty foodFood Recipe
    News Summary - Chicken Kabsa
    Similar News
    Next Story
    X