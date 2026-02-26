Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 26 Feb 2026 10:15 AM IST
Updated Ondate_range 26 Feb 2026 10:15 AM IST
ചിക്കൻ കബ്സtext_fields
ചേരുവകൾ
- ചിക്കൻ - 1 കി. ഗ്രാം (മീഡിയം കഷണങ്ങൾ)
- ഉപ്പ് - ആവശ്യത്തിന്
- മുളകുപൊടി - ഒരു ടീസ്പൂൺ
- കുരുമുളക് പൊടി - ½ ടീസ്പൂൺ
- റൈസിന്
- ബാസ്മതി അരി - 2 കപ്പ് (30 മിനിറ്റ് നനച്ചത്)
- സവാള - 2 എണ്ണം
- തക്കാളി - 2 എണ്ണം
- ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് - 1 ടേബിൾസ്പൂൺ
- കബ്സ മസാല (അല്ലെങ്കിൽ ഗരംമസാല + ജീരകം + ധന്യപ്പൊടി) - 1½ ടീസ്പൂൺ
- കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക - കുറച്ച്
- ഉണക്ക മുന്തിരി + കശുവണ്ടി - ഐച്ഛികം
- ഒലിവ് ഓയിൽ / ബട്ടർ
തയാറാക്കുന്ന വിധം
പാനിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് ഗരം മസാല (കറുവപ്പട്ട, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക) വഴറ്റുക.
സവാള വഴറ്റി ഗോൾഡൻ ആക്കുക. ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുക.
തക്കാളിയും മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുക.
ചിക്കൻ ചേർത്ത് 5-7 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക.
3½ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് ചിക്കൻ പകുതി വേവിക്കുക.
നനച്ച അരി ചേർത്ത് മൂടിവെച്ച് മീഡിയം തീയിൽ 15-20 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യുക.
അവസാനം കശുവണ്ടി / മുന്തിരി എന്നിവ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മുകളിൽ വിതറുക.
