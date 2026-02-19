Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    19 Feb 2026 10:20 AM IST
    Updated On
    19 Feb 2026 10:34 AM IST

    ചി​ക്ക​ൻ ബ്രെ​ഡ് പോ​ക്ക​റ്റ്

    ചി​ക്ക​ൻ ബ്രെ​ഡ് പോ​ക്ക​റ്റ്
    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    1. എ​ല്ലി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ക്ക​ൻ - 200 ഗ്രാം

    2. ​ചു​വ​ന്ന മു​ള​കു​പൊ​ടി - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    3. മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി - ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    4. മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി - ¼ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    5. കാ​ബേ​ജ് - ½ ക​പ്പ്, അ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    6. കാ​ര​റ്റ് - ¼ ക​പ്പ്, അ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    7. ക​ക്കി​രി - ¼ ക​പ്പ്, അ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    8. കാ​പ്സി​ക്കം - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ, ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    9. ക​റു​ത്ത ഒ​ലി​വ് - 3 - 4, അ​രി​ഞ്ഞ​ത്

    10. കു​രു​മു​ള​ക് പൊ​ടി - ¾ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    11. മ​യോ​ണൈ​സ് - ¼ ക​പ്പ്

    12. തൈ​ര് - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    13. വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി - 1 അ​ല്ലി, ച​ത​ച്ച​ത്

    14. നാ​ര​ങ്ങ നീ​ര് - 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    15. ബ്രെ​ഡ് ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ - 8 - 10

    16. മു​ട്ട​യു​ടെ വെ​ള്ള - 3

    17. ബ്രെ​ഡ് ക്രം​ബ്സ് - ¾ ക​പ്പ്

    18. ഉ​പ്പ് - രു​ചി​ക്ക്

    19. എ​ണ്ണ - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ + 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. ചി​ക്ക​ൻ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ ചു​വ​ന്ന മു​ള​കു​പൊ​ടി, മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി, മ​ഞ്ഞ​ൾ​പ്പൊ​ടി, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് മാ​രി​നേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. ഒ​രു പാ​നി​ൽ 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ എ​ണ്ണ ചൂ​ടാ​ക്കി ചി​ക്ക​ൻ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ വേ​വു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​റു​ത്തെ​ടു​ക്കു​ക. വ​റു​ത്ത ചി​ക്ക​ൻ പാ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി ചൂ​ടാ​റി​യാ​ൽ ചെ​റി​യ ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മു​റി​ക്കു​ക

    2. ഒ​രു ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ കാ​ബേ​ജ്, കാ​ര​റ്റ്, ക​ക്കി​രി, കാ​പ്സി​ക്കം, ഒ​ലി​വ്, ചി​ക്ക​ൻ എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ഇ​ള​ക്കു​ക.

    3. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് മ​യോ​ണൈ​സ്, തൈ​ര്, വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി ച​ത​ച്ച​ത്, നാ​ര​ങ്ങാ​നീ​ര് എ​ന്നി​വ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് മാ​റ്റി വെ​ക്കു​ക.

    4. 2 ബ്രെ​ഡ് ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്ത്, ഒ​രു വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ലു​ള്ള കു​ക്കി ക​ട്ട​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് 2 ബ്രെ​ഡും ഒ​രു​മി​ച്ച് വൃ​ത്താ​കൃ​തി​യി​ൽ മു​റി​ക്കു​ക (ഇ​ങ്ങ​നെ മു​റി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ര​ണ്ട് ബ്രെ​ഡ് സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ളും ഒ​രു​മി​ച്ച് ഒ​ട്ടി​പ്പി​ടി​ക്കും). ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ബ്രെ​ഡ് ക​ഷ്ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ക.

    5. ബ്രെ​ഡ് സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ഓ​രോ​ന്നാ​യി മു​ട്ട​യു​ടെ വെ​ള്ള​യി​ൽ മു​ക്കി ബ്രെ​ഡ് ക്രം​ബ്സ് കൊ​ണ്ട് ന​ന്നാ​യി പൊ​തി​യു​ക.

    6. ഒ​രു നോ​ൺ-​സ്റ്റി​ക്ക് പാ​നി​ൽ അ​ല്പം എ​ണ്ണ ചൂ​ടാ​ക്കി ബ്രെ​ഡ് സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ക്രി​സ്പ് ആ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വ​റു​ക്കു​ക, ഇ​ട​ക്കി​ടെ വ​ശ​ങ്ങ​ൾ മ​റി​ച്ചി​ടു​ക.

    7. ഈ ​ബ്രെ​ഡ് സ​ർ​ക്കി​ളു​ക​ൾ ര​ണ്ട് പ​കു​തി​യാ​യി മു​റി​ച്ച് പോ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ പോ​ലെ തു​റ​ക്കു​ക. ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ചി​ക്ക​ൻ ഫി​ല്ലി​ങ് അ​തി​ൽ നി​റ​ച്ച് ഉ​ട​ൻ സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക.

    X