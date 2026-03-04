Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    date_range 4 March 2026 7:49 AM IST
    Updated On
    date_range 4 March 2026 7:49 AM IST

    ചീ​സ് ചി​ക്ക​ൻ ബ്രെ​ഡ് സ്റ്റി​ക്സ്

    ചീ​സ് ചി​ക്ക​ൻ ബ്രെ​ഡ് സ്റ്റി​ക്സ്
    ചി​ക്ക​ൻ ഫി​ല്ലി​ങ്ങി​നാ​യി

    1. എ​ല്ലി​ല്ലാ​ത്ത ചി​ക്ക​ൻ – 300 ഗ്രാം (​ഫു​ഡ് പ്രോ​സ​സ​റി​ൽ അ​ര​ച്ച​ത്)

    2. ഉ​ള്ളി – 1 വ​ലി​യ​ത് (ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    3. പ​ച്ച​മു​ള​ക് – 2 – 3 (ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    4. ഇ​ഞ്ചി വെ​ളു​ത്തു​ള്ളി (ച​ത​ച്ച​ത്) – 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    5. മു​ള​കു​പൊ​ടി – 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    6. മ​ല്ലി​പ്പൊ​ടി – ½ ടീ​സ്പൂ​ൺ

    7. ന​ല്ല​ജീ​ര​ക​പ്പൊ​ടി – ഒ​രു നു​ള്ള്

    8. വെ​ണ്ണ – 1 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    9. മൈ​ദ – 2 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    10. പാ​ൽ – ¼ ക​പ്പ്

    11. മ​ല്ലി​യി​ല – 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ (ചെ​റു​താ​യി അ​രി​ഞ്ഞ​ത്)

    12. ഉ​പ്പ് – ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    13. എ​ണ്ണ – 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന വി​ധം

    1. ബ്രെ​ഡ് സ്ലൈ​സു​ക​ളു​ടെ അ​രി​കു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്ത ശേ​ഷം റോ​ളി​ങ് പി​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബ്രെ​ഡ് സ്ലൈ​സു​ക​ൾ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും മെ​ല്ലെ പ​ര​ത്തി എ​ടു​ക്കു​ക.

    2. ഒ​രു പ​ര​ത്തി​യ ബ്രെ​ഡ് സ്ലൈ​സി​ന്റെ അ​റ്റ​ത്ത് ത​യ്യാ​റാ​ക്കി​യ ചി​ക്ക​ൻ ഫി​ല്ലി​ങ് അ​ൽ​പം വെ​ച്ച് അ​തി​ന്റെ മേ​ൽ കു​റ​ച്ച് മൊ​സ​റെ​ല്ല ചീ​സ് വി​ത​റു​ക. ശേ​ഷം ബ്രെ​ഡ് റോ​ൾ ചെ​യ്ത് സ്റ്റി​ക്ക് രൂ​പ​ത്തി​ൽ ആ​ക്കു​ക. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള സ്ലൈ​സു​ക​ളി​ലും ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ ചെ​യ്യു​ക.

    3. ഒ​രു ബൗ​ളി​ൽ മു​ട്ട​യു​ടെ വെ​ള്ള​യും മ​റ്റൊ​ന്നി​ൽ ബ്രെ​ഡ് ക്രം​ബ്സും എ​ടു​ക്കു​ക. ബ്രെ​ഡ് സ്റ്റി​ക്കു​ക​ളു​ടെ എ​ല്ലാ വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മു​ട്ട​യു​ടെ വെ​ള്ള​യി​ൽ മു​ക്കി ബ്രെ​ഡ് ക്രം​ബ്സ് കൊ​ണ്ടു പൊ​തി​യു​ക.

    4. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ബ്രെ​ഡ് സ്റ്റി​ക്കു​ക​ളും ഇ​തേ രീ​തി​യി​ൽ ചെ​യ്യു​ക. ശേ​ഷം ഇ​വ 30 മി​നി​റ്റ് ത​ണു​പ്പി​ക്കാ​ൻ വെ​ക്കു​ക. (ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫ്രീ​സ​റി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച് പി​ന്നീ​ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം.)

    5. ഒ​രു ആ​ഴ​മു​ള്ള പാ​നി​ൽ ഇ​ട​ത്ത​രം തീ​യി​ൽ എ​ണ്ണ ചൂ​ടാ​ക്കി, ബ്രെ​ഡ് സ്റ്റി​ക്കു​ക​ൾ ബാ​ച്ചു​ക​ളാ​യി സ്വ​ർ​ണ്ണ​നി​റ​മാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ വ​റു​ക്കു​ക. ചൂ​ടോ​ടെ ടോ​മാ​റ്റോ കെ​ച്ച​പ്പും മ​യോ​ണൈ​സും ചേ​ർ​ത്ത് സേ​ർ​വ് ചെ​യ്യു​ക.

