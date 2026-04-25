    Posted On
    date_range 25 April 2026 8:30 AM IST
    Updated On
    date_range 25 April 2026 8:30 AM IST

    കാരറ്റ് പക്കോട

    അവധിക്കാലത്ത് ചായയോടൊപ്പം ഒരേ വിഭവങ്ങൾ പരീഷിച്ച് മടുത്തോ? എന്നാൽ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കാരറ്റ് പക്കോട ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ...

    ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ:

    കാരറ്റ് : രണ്ടെണ്ണം

    കടലമാവ് : അരക്കപ്പ്

    അരിപ്പൊടി : ഒരു ടേബിൾസ്പൂൺ

    റവ : രണ്ട് ടീസ്പൂൺ

    മുളകുപൊടി : അര ടീസ്പൂൺ

    കായപ്പൊടി : കാൽ ടീസ്പൂൺ

    കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞത് : ഒരു തണ്ട്

    വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ് : ആവശ്യത്തിന്

    തയാറാക്കുന്ന വിധം:

    കഴുകിയെടുത്ത കാരറ്റ് ചെറുതായി അരിയുകയോ ചിരകിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുക. അരിഞ്ഞെടുത്ത കാരറ്റും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴികെയുള്ള ചേരുവകളും അൽപം വെള്ളവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കിയെടുക്കണം. ഈ കൂട്ടിൽ നിന്നും കുറേശ്ശെ എടുത്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ബ്രൗൺനിറമാകുന്നതുവരെ വറുത്തുകോരുക. കാരറ്റ് പക്കോട തയ്യാർ.

