    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 10:54 AM IST

    ബ​ട്ട​ർ​മി​ൽ​ക്ക് പാ​ൻ​കേ​ക്ക്

    buttermilk pancake
    ബ​ട്ട​ർ​മി​ൽ​ക്ക് പാ​ൻ​കേ​ക്ക്

    ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ

    1. ഗോ​ത​മ്പ് പൊ​ടി - 1 ക​പ്പ്

    2. ബേ​ക്കിം​ഗ് പൗ​ഡ​ർ - 1 ടീ​സ്പൂ​ൺ

    3. പ​ഞ്ച​സാ​ര - 2 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    4. ഉ​പ്പ് - അര ടീ​സ്പൂ​ൺ

    5. ബ​ട്ട​ർ​മി​ൽ​ക്ക് - ഒന്നര ക​പ്പ്

    6. മു​ട്ട - 2

    7. ഉ​രു​ക്കി​യ വെ​ണ്ണ - 3 ടേ​ബി​ൾ​സ്പൂ​ൺ

    8. വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് - അര ടീ​സ്പൂ​ൺ

    9. ചോ​ക്ലേ​റ്റ് സോ​സും ബെ​റി​ക​ളും - വി​ള​മ്പാ​ൻ

    പാ​കം ചെ​യ്യു​ന്ന വി​ധം

    1. ഒ​രു ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ, ഗോ​ത​മ്പ് പൊ​ടി, ബേ​ക്കി​ങ് പൗ​ഡ​ർ, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഉ​പ്പ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    2. മ​റ്റൊ​രു പാ​ത്ര​ത്തി​ൽ, ബ​ട്ട​ർ​മി​ൽ​ക്ക്, മു​ട്ട, ഉ​രു​ക്കി​യ വെ​ണ്ണ, വാ​നി​ല എ​സ്സെ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ ഒ​രു​മി​ച്ച് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ക്കു​ക. ഇ​ത് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ഗോ​ത​മ്പ് പൊ​ടി​യി​ൽ ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് മി​നു​സ​മാ​ർ​ന്ന ബാ​റ്റ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ക.

    3. ഒ​രു നോ​ൺ-​സ്റ്റി​ക്ക് പാ​ൻ കു​റ​ഞ്ഞ തീ​യി​ൽ ചൂ​ടാ​ക്കി, അ​തി​ലേ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ ബാ​റ്റ​ർ കു​റ​ച്ച് ഒ​ഴി​ച്ച്, ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ മി​നി​റ്റ് സ്വ​ർ​ണ്ണ ത​വി​ട്ട് നി​റ​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ വേ​വി​ക്കു​ക. മ​റു​വ​ശ​ത്തേ​ക്ക് മ​റി​ച്ചി​ട്ട് ഒ​രു മി​നി​റ്റ് കൂ​ടി വേ​വി​ച്ച്, തീ​യി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ക. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള ബാ​റ്റ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പാ​ൻ​കേ​ക്ക് ത​യാ​റാ​ക്കി ചോ​ക്ലേ​റ്റ് സോ​സും ബെ​റി​ക​ളും ചേ​ർ​ത്ത് ചൂ​ടോ​ടെ വി​ള​മ്പു​ക.

