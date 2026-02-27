ബ്രെഡ് പിസ കപ്സ്text_fields
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
1️. ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി ഉള്ളി ചേർത്ത് സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നത് വരെ വഴറ്റുക.
2️. ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റി മണവാസന വരുമ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുക.
3️. പൊടിമസാലകളും മുഴുവൻ മസാലകളും ചേർത്ത് 30 സെക്കന്റ് നേരം കുറഞ്ഞ തീയിൽ ഇളക്കുക. (കരിയാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.)
4️. തക്കാളി ചേർത്ത് എണ്ണ വേർപെടുന്നതുവരെ നന്നായി വഴറ്റുക.
5️. ബീഫ് കഷണങ്ങൾ ചേർത്ത് മസാലയോട് നന്നായി കലർത്തി അല്പം ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നതുവരെ വഴറ്റുക.
6️. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഏകദേശം 2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് കുറഞ്ഞ തീയിൽ 1½ മുതൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ വേവിക്കുക. ഇടയ്ക്കിടെ ഇളക്കണം.
7️. വേവിന്റെ മധ്യേ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്ത് ബീഫിനൊപ്പം നന്നായി വേവിക്കുക.
തയ്യാറാക്കിയത്
ലുലു ഷെഫ് : വിനോദ് പടിഞ്ഞാറേതിൽ വിജയൻ
പ്രധാന സാധനങ്ങൾ:
ബീഫ് – 1 കിലോ (ക്യൂബുകളാക്കി മുറിച്ചത്)
വലിയ ഉള്ളി – 2 എണ്ണം (നന്നായി അരിഞ്ഞത്)
തക്കാളി – 2 എണ്ണം (ചെറിയ കഷണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത്)
ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് – 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
എണ്ണ – 2–3 ടേബിൾസ്പൂൺ
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് – 2 എണ്ണം (തൊലി കളഞ്ഞ് രണ്ടായി മുറിച്ചത്)
പച്ചമുളക് – 1–2 എണ്ണം
ഉപ്പ് – ആവശ്യത്തിന്
മല്ലിയില– അലങ്കാരത്തിന്
