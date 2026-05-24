ഭുനാ ഗോഷ്ട്
തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം
മസാല വഴറ്റൽ: പാൻ ചൂടാക്കി എണ്ണയൊഴിച്ച് പട്ട, ഗ്രാമ്പൂ, ഏലക്ക പൊട്ടിക്കുക. ശേഷം സവാള ചേർത്ത് സ്വർണ്ണനിറമാകുന്നതുവരെ നന്നായി വഴറ്റുക. മട്ടൺ ചേർക്കൽ: ഇഞ്ചി-വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ വഴറ്റിയ ശേഷം മട്ടൺ ചേർക്കുക. മട്ടൺ നിറം മാറുന്നത് വരെ ഉയർന്ന തീയിൽ വഴറ്റണം. മസാലകൾ: മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളകുപൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഉപ്പ് എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി യോജിപ്പിക്കുക. തക്കാളി ചേർത്ത് മസാലയിൽ നിന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വഴറ്റുക. തൈര് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. കുറഞ്ഞ തീയിൽ അടച്ചുവെച്ച് മട്ടണിലെ വെള്ളം വറ്റി എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ പലതവണ വഴറ്റുക (ഇതാണ് ഭുന പ്രക്രിയ). വേവിക്കൽ: ആവശ്യത്തിന് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് മട്ടൺ നന്നായി വേവിക്കുക (പ്രഷർ കുക്കറിൽ 3-4 വിസിൽ മതിയാകും).അവസാന ഘട്ടം: മട്ടൺ വെന്തുകഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെച്ച് മസാല വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഗരം മസാല പൊടിയും കസൂരി മേത്തിയും (ആവശ്യമെങ്കിൽ) ചേർത്ത് വാങ്ങാം.
