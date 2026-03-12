Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Recipes
    Posted On
    12 March 2026 12:37 PM IST
    Updated On
    12 March 2026 12:37 PM IST

    ഏത്തപ്പഴം സ്വീറ്റ്കട്ട്ലേറ്റ്

    ഏത്തപ്പഴം സ്വീറ്റ്കട്ട്ലേറ്റ്
    പ്രധാന ചേരുവകൾ

    ഏത്തപ്പഴം- 3 എണ്ണം നന്നായി പഴുത്തത്

    നെയ്യ്- 3 ടീ സ്പൂൺ

    ഏലയ്ക്ക- 1-4 സ്പൂൺ

    പഞ്ചസാര- ആവശ്യത്തിന്

    ഗോതമ്പ് പൊടി- ഒരു കപ്പ്

    മുട്ട- മൈദ- 1 എണ്ണം- കുറച്ച്

    തേങ്ങ ചുരണ്ടിയത്- 6 സ്പൂൺ

    റസ്ക് പൊടി- ആവശ്യത്തിന്

    എണ്ണ- ആവശ്യത്തിന്

    ഉപ്പ്- ആവശ്യത്തിന്

    പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം

    ചൂടായ പാനിൽ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഏത്തപ്പഴം നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിൽ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ചിരകിയ തേങ്ങയും ഏലയ്ക്കാ പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് നെയ്യും ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർത്ത് 5 മിനിറ്റ് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിനെ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി മുട്ട, മൈദ, റസ്ക് പൊടി എന്നിവയിൽ മുക്കി തിളച്ച എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുക്കുക.

