ഓണരുചിയിൽ തയാറാക്കാം ഓർമകളുടെ പഴം നുറുക്ക്

ഓണരുചിയിൽ തയാറാക്കാം ഓർമകളുടെ പഴം നുറുക്ക്text_fields
ഓണക്കാലത്തിന്റെ മധുരമുള്ള ഓർമ്മകളിൽ ഒഴിച്ച് കൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് നാടൻ പഴം നുറുക്ക്. തിരുവോണ നാളിലെ രാവിലത്തെ പ്രാതലിലോ സദ്യയിലോ വിളമ്പുന്ന ഈ പരമ്പരാഗത വിഭവം, നന്നായി പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴവും ശർക്കരയും നെയ്യും ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ലളിതവും എന്നാൽ അതീവ രുചികരവുമായ ഒന്നാണ്. വറുത്ത പപ്പടം പൊടിച്ചു ചേർത്ത് കഴിക്കുന്ന ഈ മധുരപലഹാരം, ഓണസദ്യയ്ക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുന്ന പ്രധാന നാടൻ വിഭവങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ആവശ്യമായ ചേരുവകൾ
നേന്ത്രപ്പഴം :2 - 3 എണ്ണം (നന്നായി പഴുത്തത്)
ശർക്കര : 150 - 200 ഗ്രാം
ചിരകിയ തേങ്ങ :1/2 കപ്പ്
നെയ്യ് :1 - 2 ടേബിൾസ്പൂൺ
ഏലക്കാപ്പൊടി : 1/2 ടീസ്പൂൺ
എള്ള് : 1 ടീസ്പൂൺ (ഓപ്ഷണൽ)
വെള്ളം: ആവശ്യത്തിന്
പപ്പടം: 1 - 2 എണ്ണം (പൊടിച്ചത് - കൂടെ കഴിക്കാൻ)
തയാറാക്കുന്ന വിധം
ഒരു പാത്രത്തിൽ ശർക്കരയും അര കപ്പ് വെള്ളവും ചേർത്ത് ചൂടാക്കുക. ശർക്കര പൂർണമായി അലിഞ്ഞ ശേഷം അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി, അരിച്ച് മാറ്റിവെക്കുക. ശേഷം നേന്ത്രപ്പഴത്തിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ള കഷ്ണങ്ങളായി നുറുക്കുക. ഒരു പാനിൽ നെയ്യ് ചൂടാക്കി, അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് പതുക്കെ വഴറ്റുക (അല്ലെങ്കിൽ അൽപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടച്ചുവെച്ച് വേവിക്കാം). പഴം ചെറുതായി വെന്തുവരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര ലായനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചെറുതീയിൽ വെച്ച് ശർക്കര പഴത്തിലേക്ക് നന്നായി പിടിച്ച് കുറുകി വരുന്നതുവരെ തിളപ്പിക്കുക. ശർക്കര ലായനി കട്ടിയായി വരുമ്പോൾ ചിരകിയ തേങ്ങ, ഏലക്കാപ്പൊടി, വറുത്ത എള്ള് (ഉണ്ടെങ്കിൽ) എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. എല്ലാം യോജിച്ച് കഴിഞ്ഞാല് തീ അണക്കുക.
ഇത് ചൂടോടെയോ തണുത്ത ശേഷമോ കഴിക്കാം. നാടൻ ശൈലിയിൽ ഇതിനു മുകളിലേക്ക് വറുത്ത പപ്പടം പൊടിച്ചു ചേർത്ത് കഴിച്ചാൽ രുചി കൂടും.
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