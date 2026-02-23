Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    23 Feb 2026 7:04 AM IST
    Updated On
    23 Feb 2026 7:11 AM IST

    ബേ​ക്ഡ് പൊ​ട്ട​റ്റോ ചീ​സ്

    ബേ​ക്ഡ് പൊ​ട്ട​റ്റോ ചീ​സ്
    ചേ​രു​വ​ക​ൾ

    • പൊ​ട്ട​റ്റോ .... 2 എ​ണ്ണം
    • മു​ട്ട .... 2 എ​ണ്ണം
    • മൈ​ദ .... 2 ടീ.​സ്പൂ​ൺ
    • മൊ​സ​റെ​ല ചീ​സ് ... ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • ചി​ല്ലി ഫ്‌​ളെ​യ്ക്‌​സ്... ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്
    • ഉ​പ്പ്, ഓ​യി​ൽ ... ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന്

    ഉ​ണ്ടാ​ക്കുന്ന വി​ധം

    എ​ഗ്ഗ് ന​ന്നാ​യി ബീ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് മൈ​ദ, ഉ​പ്പ്, ചി​ല്ലി ഫ്‌​ളെ​യ്ക്‌​സ് ചേ​ർ​ത്ത് ന​ന്നാ​യി മി​ക്സ് ചെ​യ്യു​ക. ഈ ​മി​ക്സി​ലേ​ക്ക് തൊ​ലി​ക​ള​ഞ്ഞ് നൈ​സാ​യി റൗ​ണ്ട് ഷേ​പ്പി​ൽ ക​ട്ട് ചെ​യ്ത് പൊ​ട്ട​റ്റോ ഡി​പ്പ് ചെ​യ്യു​ക. ശേ​ഷം ഓ​യി​ൽ സ്പ്രെ​ഡ് ചെ​യ്ത ബേ​കി​ങ്​ ട്രേ​യി​ൽ ആ​ദ്യം സൈ​ഡി​ൽ പൊ​ട്ട​റ്റോ ഡി​പ്പ് ചെ​യ്തു വെ​ക്കു​ക. ശേ​ഷം ട്രേ​യു​ടെ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഒ​രു​ലെ​യ​ർ വെ​ച്ച​തി​ന് ശേ​ഷം മു​ക​ളി​ൽ കു​റ​ച്ച് ചീ​സ് ഗ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ചേ​ർ​ക്കു​ക വീ​ണ്ടും പൊ​ട്ട​റ്റോ ഡി​പ്പ് ചെ​യ്തു വെ​ക്കു​ക. കു​റ​ച്ച് ഗ്യാ​പ്പ് വെ​ച്ച് പൊ​ട്ട​റ്റോ വെ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക. ബേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ ചീ​സ് ഗ്യാ​പി​ൽ സ്പ്രെ​ഡ് ആ​കു​ന്ന​തി​ന് വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഇ​ങ്ങ​നെ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​ങ്ങ​നെ പൊ​ട്ട​റ്റോ തീ​രു​ന്ന​ത് വ​രെ ലെ​യ​ർ ചെ​യ്‌​ത് മു​ക​ളി​ൽ ബാ​ക്കി എ​ഗ്ഗ്മി​ക്സ് ഒ​ഴി​ച്ച് അ​തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ കു​റ​ച്ച് ചീ​സ് ഗ്രേ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ചേ​ർ​ക്കു​ക.

    ശേ​ഷം180 ഡി​ഗ്രി​യി​ൽ 10 മി​നി​റ്റ് പ്രീ​ഹീ​റ്റ് ചെ​യ്‌​ത ഓ​വ​നി​ൽ 30 മി​നി​റ്റ് ബേ​ക്ക് ചെ​യ്യു​ക. ശേ​ഷം മ​ല്ലി​യി​ല കൊ​ണ്ട് ഗാ​ർ​ണി​ഷ് ചെ​യ്ത് ചൂ​ടോ​ടെ സ​ർ​വ് ചെ​യ്യാം..

