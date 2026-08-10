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    Food
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 1:01 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 1:01 PM IST

    'കേരളത്തിൽ പരിശോധിച്ച 58 ഭക്ഷ്യസാമ്പിളുകളിൽ മാരക കീടനാശിനിയുടെയും വിഷവസ്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം'; മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്

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    കേരളത്തിൽ പരിശോധിച്ച 58 ഭക്ഷ്യസാമ്പിളുകളിൽ മാരക കീടനാശിനിയുടെയും വിഷവസ്തുക്കളുടെയും സാന്നിധ്യം; മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്
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    മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്

    തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 1000ത്തിലധികം ഭക്ഷ്യസാമ്പിളുകളിൽ അമിതമായ അളവിൽ കീടനാശിനി അവശിഷ്ടങ്ങളും വിഷവസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് വ്യക്തമാക്കി. വെള്ളായണി, മണ്ണുത്തി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ ലാബുകളിലായി ആകെ 1,262 ഭക്ഷ്യസാമ്പിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്.

    ഇതിൽ 58 എണ്ണത്തിലും മാരകമായ വിഷാംശം കണ്ടെത്തിയത് അതീവ ഗൗരവകരമായ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് മന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. നാം വിപണിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന പച്ചക്കറികളിലൂടെ നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്കാണ് ഈ വിഷവസ്തുക്കൾ എത്തുന്നതെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഏറെ ആശങ്ക ഉളവാക്കുന്നതാണ്.

    ഈ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷി കൂടുതൽ വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി ഓരോ വീട്ടുകാരും സ്വന്തം നിലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച 'കതിർ' പദ്ധതി ഈ വർഷം തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ 500 സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കും. സ്കൂളുകളിൽ കാർഷിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി കൃഷി വകുപ്പ് 10,000 രൂപ വീതം അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്.

    കുട്ടികൾക്ക് കൃഷിയിൽ കൃത്യമായ പരിശീലനം നൽകാനും സ്‌കൂളുകളിൽ 'കതിർ ക്ലബ്ബുകൾ' രൂപീകരിക്കാനും ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ സാധിക്കും. കൂടാതെ ഈ ക്ലബ്ബുകൾ വഴി കൃഷിയിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാകുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാർക്ക് നൽകുന്ന കാര്യവും സർക്കാരിന്റെ സജീവ പരിഗണനയിലുണ്ട്.

    വരാനിരിക്കുന്ന ഓണക്കാലത്ത് ജനങ്ങളെ വലക്കുന്ന വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്തുന്നതിനായി ശക്തമായ നടപടികളാണ് കൃഷി വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കൃഷി വകുപ്പിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിൽ 2,000 പച്ചക്കറി ചന്തകൾ തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    വെജിറ്റബിൾ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ കേരള, ഹോർട്ടികോർപ്പ് എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലും സപ്ലൈകോ, കൺസ്യൂമർഫെഡ് എന്നിവയുടെ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുമായിരിക്കും ഈ വിപണികൾ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിനായി കൃഷി വകുപ്പ് 10.5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തുകയും ഫണ്ട് ഇതിനോടകം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

    തിരുവനന്തപുരത്ത് ഓണത്തിനായി മാത്രമായി പ്രത്യേക ചന്തയും ആരംഭിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾക്കും ജനക്ഷേമ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും എതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഈ സർക്കാരിൽ യാതൊരുവിധ ഇളവുകളും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മന്ത്രി കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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    TAGS:Food SafetypesticideKerala Food ProductionT. Siddique
    News Summary - Psticide residues found food samples in Kerala
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