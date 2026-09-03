Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    പഞ്ചസാരക്കും ഉള്ളിക്കും വില കുറയുന്നു...

    text_fields
    bookmark_border
    പഞ്ചസാരക്കും ഉള്ളിക്കും വില കുറയുന്നു...
    cancel

    കാ​സ​ർ​കോ​ട്​: ഓ​ണം, ന​ബി​ദി​നം നാ​ളു​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന വി​ല​യി​ൽ ഇ​ള​വ്. പ​ഞ്ച​സാ​ര​യു​ടെ​യും ഉ​ള്ളി​യു​ടെ​യും വി​ല കു​ത്ത​നെ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത് ഓ​ണ​നാ​ളി​ലും ന​ബി​ദി​ന​ത്തി​ലും വ​ലി​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​ന്നി​രു​ന്നു. സ​ർ​ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ പ്ര​തി​പ​ക്ഷം വി​ല​ക്ക​യ​റ്റം ച​ർ​ച്ച​യാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​ഞ്ച​സാ​ര ഇ​ന്ന​ത്തെ വി​പ​ണി വി​ല 58 രൂ​പ​യാ​ണ്. ഓ​ണ​നാ​ളി​ൽ ഇ​ത് 70 രൂ​പ വ​രെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഉ​ള്ളി 60ൽ ​നി​ന്ന് 54ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. നേ​ന്ത്ര​പ്പ​ഴം വി​ല 80ൽ ​നി​ന്ന് 70 ആ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. മ​റ്റ് അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും താ​ഴ്ച​യു​മി​ല്ലാ​തെ തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്. അ​രി​ക്ക് അ​ഞ്ചു​രൂ​പ മു​ത​ൽ പ​ത്തു​രൂ​പ വ​രെ വി​ല വ​ർ​ധ​ന​യു​ണ്ടാ​യ​പ്പോ​ൾ റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഓ​ണ​ത്തി​ന് 10 കി​ലോ വെ​ള്ള​രി കി​ലോ​ക്ക് 26 രൂ​പ നി​ര​ക്കി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​ത് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഏ​റെ ആ​ശ്വാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​അ​രി റേ​ഷ​ൻ ക​ട​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ വി​റ്റ​ഴി​ച്ചി​രു​ന്നു.അ​തി​നി​ടെ കോ​ഴി​ക്ക് വി​ല ഇ​ന്നും ഇ​ടി​ഞ്ഞു. 113 രൂ​പ​യാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ചി​ല്ല​റ വി​ൽ​പ​ന വി​ല. മു​ട്ട​ക്കും വി​ല​കു​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രെ​ണ്ണ​ത്തി​ന് 6.10 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ വി​ല. നേ​ര​ത്തെ 7.50 മു​ത​ൽ എ​ട്ടു​രൂ​പ വ​രെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​താ​ണ്. പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ണ​നാ​ളു​ക​ളി​ലെ വി​ല ത​ന്നെ ഇ​പ്പോ​ഴും തു​ട​രു​ന്നു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Prices of sugar and onions are falling
    Next Story
    X