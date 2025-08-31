Begin typing your search above and press return to search.
    ഓ​ണ​മു​ണ്ണാം, വി​ളി​പ്പു​റ​ത്തു​ണ്ട് സ​ദ്യ

    എ​രി​വും പു​ളി​യു​മു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ രം​ഗ​ത്ത്
    ഓ​ണ​മു​ണ്ണാം, വി​ളി​പ്പു​റ​ത്തു​ണ്ട് സ​ദ്യ
    ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം: ഫോ​ണെ​ടു​ത്ത് ഒ​ന്ന് ന​മ്പ​ർ ഡ​യ​ൽ ചെ​യ്യുക​യേ വേ​ണ്ടൂ, വീ​ട്ടു​മു​റ്റ​ത്തെ​ത്തും ന​ല്ല കി​ടി​ല​ൻ സ​ദ്യ. തൂ​ശ​നി​ല​യും കു​ത്ത​രി​ച്ചോ​റു​മ​ട​ക്കം വി​ഭ​വ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യു​മാ​യി റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ളും കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രു​ങ്ങി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​രി​വും പു​ളി​യു​മു​ള്ള പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കി​ട​മ​ത്സ​ര​വും ഇ​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ കാ​ണാം. പൂ​ക്ക​ളം ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന് ഏ​റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള​ത് വി​ഭ​വ​സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ സ​ദ്യ​യെ​ന്നാ​ണ് പ​ഴ​മ​ക്കാ​രു​ടെ വാ​ദം. തൂ​ശ​നി​ല​യി​ൽ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഓ​ണ​ത്തി​ന് പ​റ​ഞ്ഞി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    അ​ടു​ക്ക​ള​യി​ൽ വെ​ന്തു​രു​കാ​തെ സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഊ​ൺ മേ​ശ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ത്തോ​ടു​ള്ള മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യം കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന​താ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ധ​ന ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​ഗാ സ​ദ്യ​യും മി​നി സ​ദ്യ​യും വി​ളം​ബ​രം ചെ​യ്ത് കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ച്ച​വ​ടം ​പൊ​ടി​പൊ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ്. ര​ണ്ട് ത​രം പാ​യ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 20 ഇ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് മെ​ഗാ സ​ദ്യ​യി​ലു​ള്ള​ത്. അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് 1,750 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല.

    മി​നി സ​ദ്യ​യി​ൽ ഒ​രു പാ​യ​സം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 12 ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണു​ണ്ടാ​വു​ക. ഇ​തി​ന് അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് 1250 ന​ൽ​കി​യാ​ൽ മ​തി. 23 ഇ​ന​ങ്ങ​ളു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മൂ​ന്ന് പേ​ർ​ക്കു​ള്ള സ​ദ്യ​ക്ക് 899 രൂ​പ​യാ​ണ് വി​ല. അ​ഞ്ച് പേ​ർ​ക്ക് 1399 രൂ​പ​യും 10 പേ​ർ​ക്ക് 2599 രൂ​പ​യും ന​ൽ​ക​ണം. കൂ​ട്ടു​ക​റി, അ​വി​യ​ൽ, കാ​ള​ൻ, പു​ളി​യി​ഞ്ചി, ഓ​ല​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​വ​ശ്യാ​നു​സ​ര​ണം വാ​ങ്ങാ​നും ഇ​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്. പാ​ല​ട പ്ര​ഥ​മ​ൻ ലി​റ്റ​റി​ന് 240 രൂ​പ​യും പ​രി​പ്പ് പ്ര​ഥ​മ​ന് 220 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് വി​ല. അ​ണു​കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ശേ​ഷാ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലാ​യും കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്ക് വി​രു​ന്ന് പാ​ർ​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​യി എ​ത്തു​ന്ന ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​യ​തും കാ​റ്റ​റി​ങ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യേ​റി.

