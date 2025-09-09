Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Sept 2025 9:59 AM IST
    date_range 9 Sept 2025 9:59 AM IST

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നും ത​ല​ച്ചോ​റി​നും ഇ​നി ഡോ​ക്ട​ർ ബി​യു​ടെ ഒ​മേ​ഗ സാ​മ്പാ​ർപൊടി

    ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​നും ത​ല​ച്ചോ​റി​നും ഇ​നി ഡോ​ക്ട​ർ ബി​യു​ടെ ഒ​മേ​ഗ സാ​മ്പാ​ർപൊടി
    മ​ല​പ്പു​റം: 20 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം ഫി​സി​ഷ്യ​നാ​യി സേ​വ​നം ചെ​യ്തു​വ​രു​ന്ന ഡോ. ​പി.​എ. ക​ബീ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഡോ​ക്ട​ർ ബി ​ഫു​ഡ് പ്രോ​ഡ​ക്റ്റ്സ് വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ‘ഒ​മേ​ഗ’ സാ​മ്പാ​ർപൊടി സ​സ്യാ​ഹാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ല​ഭി​ക്കാ​തെ പോ​കു​ന്ന ഒ​മേ​ഗ-3, ഒ​മേ​ഗ-6 എ​സ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഫാ​റ്റി ആ​സി​ഡു​ക​ളു​ടെ സ​മൃ​ദ്ധ സ്രോ​ത​സ്സാ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ മ​ത്സ്യം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കോ മീ​ൻ ഓ​യി​ൽ ക്യാ​പ്സൂ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കോ മാ​ത്രം ല​ഭി​ക്കാ​റു​ള്ള ഈ ​അ​വ​ശ്യ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ, ഇ​പ്പോ​ൾ മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ സ്വ​ന്തം സാ​മ്പാ​ർപൊടിയിലൂ​ടെ​യാ​ണ് എ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ് വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത.

    പെ​റു​വി​ൽ മാ​ത്രം കൃ​ഷി ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ല​കൂ​ടി​യ സ​ച്ചാ ഇ​ഞ്ചി വി​ത്തും ധാ​രാ​ളം ആ​ൽ​ഫ ലി​നോ​ലെ​നി​ക് ആ​സി​ഡ് അ​ട​ങ്ങി​യ ഫ്ലാ​ക്‌​സ് സീ​ഡും ചേ​ർ​ത്താ​ണ് ഈ ​സാ​മ്പാ​ർപൊടി ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്. കൂ​ടാ​തെ, ഡോ​ക്ട​ർ ബീ​യു​ടെ സ്വ​ന്തം ഫാ​മി​ൽ ഓ​ർ​ഗാ​നി​ക് രീ​തി​യി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് സം​സ്ക​രി​ച്ച വി​ത്തു​ക​ളാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് കൂ​ടു​ത​ൽ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​ണ്.

    ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം, ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ഓ​ർ​മ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പ​ഠ​ന ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ച​ർ​മ​ത്തി​ന്റെ​യും പേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും ഒ​മേ​ഗ-3, ഒ​മേ​ഗ-6 ഫാ​റ്റി ആ​സി​ഡു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. അ​തി​നാ​ൽ, ‘ഒ​മേ​ഗ’ സാ​മ്പാ​ർപൊടി ആ​രോ​ഗ്യ​ഗു​ണ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്പു​ഷ്ട​മാ​യ ഇ​ര​ട്ട സം​ര​ക്ഷ​ക​ൻ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച്, സാ​മ്പാ​റി​ന്റെ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത രു​ചി​യി​ൽ യാ​തൊ​രു വ്യ​ത്യാ​സ​വും വ​രാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ത് എ​ളു​പ്പം സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നാ​കും. പ്ര​മു​ഖ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ​യി​ട​ത്തും സാ​ധാ​ര​ണ സാ​മ്പാ​ർപൊടിയുടെ അ​തേ വി​ല​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​കു​ന്ന ഒമേഗ സാ​മ്പാ​ർപൊടി, മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലും ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ലും പു​തു​വ​ഴി​ത്തി​രി​വാ​കു​ക​യാ​ണ്.

