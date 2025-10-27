Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Food
    Posted On
    27 Oct 2025 7:00 AM IST
    Updated On
    27 Oct 2025 7:00 AM IST

    മഹുവയുടെ ലഞ്ച് ആർക്കും വേണ്ട; എന്തുകൊണ്ട് ?

    പാർലമെന്റിൽ വെച്ച് താൻ ഊണ് കഴിക്കുമ്പോൾ പലരും അടുത്തുവന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാറാണ് പതിവെന്ന് തൃണമൂൽ നേതാവ്
    മഹുവയുടെ ലഞ്ച് ആർക്കും വേണ്ട; എന്തുകൊണ്ട് ?
    മ​ഹു​വ മൊ​യ്ത്ര​

    Listen to this Article
    റൊ​ട്ടി​യും വെ​ണ്ട​ക്ക​യും ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ പാ​കം ചെ​യ്താ​ൽ ന​ല്ല ആ​രോ​ഗ്യ​ഭ​ക്ഷ​ണം​ത​ന്നെ​യാ​ണ്. വെ​ണ്ട​ക്ക​യി​ൽ ക​ലോ​റി കു​റ​വും ഫൈ​ബ​ർ കൂ​ടു​ത​ലു​മാ​ണ്. ദ​ഹ​ന​ത്തി​ന് സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന വൈ​റ്റ​മി​നു​ക​ളും മി​ന​റ​ലു​ക​ളും അ​തി​ലു​ണ്ട്. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഒരേ ഭ​ക്ഷ​ണ​മെ​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ ശീ​ല​മ​ല്ല. വി​വി​ധ പോ​ഷ​ക​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കാ​ൻ, ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ വ്യ​ത്യ​സ്ത ഭ​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്’’ - ആ​ശ്ലേ​ഷ ജോ​ഷി, ഫി​റ്റ്ന​സ് ഡ​യ​റ്റീ​ഷ്യ​ൻ

    നമ്മുടെ പാർലമെന്റിലെ തീപ്പൊരി പോരാളിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മഹുവ മൊയ്ത്രയോട് ടിഫിൻ പങ്കു ചോദിച്ച് ആരും വരാറില്ലത്രെ. രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത് മഹുവതന്നെയാണ്: ‘‘പാർലമെന്റ് കാന്റീനിൽനിന്നല്ല, വീട്ടിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഉച്ചക്ക് കഴിക്കാറുള്ളത്. അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ സഹപ്രവർത്തകർ ആവശ്യപ്പെടാറുമില്ല. കാരണം, വെറും റൊട്ടിയും വെണ്ടക്ക തോരനും മാത്രമാണ് എന്റെ ടിഫിനിലുണ്ടാവുക’’ -മഹുവ പറയുന്നു.

    കഴിക്കുമ്പോൾ പലരും അടുത്തു വന്ന് നോക്കിയിട്ട്, ‘അയ്യേ, ഇതാണോ കഴിക്കുന്നത്’ എന്ന് ചോദിച്ച് തിരിച്ചുപോകാറാണ് പതിവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആർക്കും കൊടുക്കാതെ എല്ലാം തനിക്കുതന്നെ കഴിക്കാമെന്നും ചിരിയോടെ മഹുവ വിവരിക്കുന്നു.

    അതേസമയം, മറ്റു അംഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പങ്ക് ചിലപ്പോൾ താൻ കഴിക്കാറുണ്ടെന്നും അവർ പറയുന്നു. ‘‘ആന്ധ്രയിൽനിന്നുള്ള ചില അംഗങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കീമ ബിരിയാണി എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമാണ്. സുപ്രിയ സുലെയുടെ മഹാരാഷ്ട്ര വിഭവമായ ആലു കിച്ച്ഡിയും അടിപൊളിയാണ്’’ -മഹുവയുടെ രുചിക്കഥകൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു.

    TAGS:FoodsMahua Moitratrinamul congressMembers of Parliament
