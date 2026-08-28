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    Food
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 10:40 AM IST

    തലകീഴായി, കമ്പിൽ തൂങ്ങി വാനരർ ഓണസദ്യയുണ്ടു

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    തലകീഴായി, കമ്പിൽ തൂങ്ങി വാനരർ ഓണസദ്യയുണ്ടു
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    ഇ​ട​യി​ലെ​ക്കാ​ട് കാ​വി​ലെ വാ​ന​ര​ർ​ക്ക് ന​വോ​ദ​യ ഗ്ര​ന്ഥാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ നി​ന്ന്

    തൃ​ക്ക​രി​പ്പൂ​ർ: ഇ​ട​യി​ലെ​ക്കാ​ട് കാ​വി​ലെ വാ​ന​ര​പ്പ​ട​യു​ടെ ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യി​ൽ ഇ​ക്കു​റി​യും വാ​ന​ര​ൻ​മാ​ർ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ പ​ങ്കു​ചേ​ർ​ന്നു. സ​ദ്യ​യു​ടെ കൗ​തു​കം പ​ക​ർ​ത്താ​നെ​ത്തി​യ ക്യാ​മ​റ​ക്കാ​രെ ക​ണ്ട് അ​മ്പ​ര​ന്ന് വാ​ന​ര​പ്പ​ട.

    സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി കി​ട്ടാ​ത്ത പ​ഴു​ത്ത ച​ക്ക​ച്ചു​ള​ക​ൾ ആ​ർ​ത്തി​യോ​ടെ ക​ഴി​ച്ച് ഏ​മ്പ​ക്ക​മി​ട്ടും വി​ക്രി​യ​ക​ൾ കാ​ട്ടി​യും വാ​ന​ര​സം​ഘം ആ​ഘോ​ഷ​ത്തെ ഒ​ന്നാ​കെ തൂ​ക്കി. ന​ട​ൻ പി.​പി കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യി​ൽ ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ളും ശാ​സ്ത്ര​ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും ആ​ല​പി​ച്ച് സ​ദ്യ​ക്ക് താ​ര​പ്പൊ​ലി​മ പ​ക​ർ​ന്നു. വാ​ന​ര​പ്പ​ട​യെ വി​ളി​ച്ച് വാ​ഴ​യി​ല​യി​ൽ ചോ​റ് വി​ള​മ്പി സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട​തും കു​ഞ്ഞി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ത​ന്നെ.

    മ​നു​ഷ്യ​രോ​ട് ഏ​റെ ഇ​ണ​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ട​യി​ലെ​ക്കാ​ട് കാ​വി​ലെ വാ​ന​ര​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ലം മു​റ​തെ​റ്റാ​തെ ചോ​റൂ​ട്ടി​യ ചാ​ലി​ൽ മാ​ണി​ക്ക​മ്മ​യു​ടെ വീ​ട്ടി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ് സ​ദ്യ​ക്കു​ള്ള പ​ഴ​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളും മു​റി​ച്ച​ത്. അ​സു​ഖം മൂ​ലം ശ​യ്യാ​വ​ലം​ബി​യാ​യ മാ​ണി​ക്ക​മ്മ​യെ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ൾ സാ​ന്ത്വ​നം പ​ക​ർ​ന്നു. മാ​ണി​ക്ക​മ്മ​യു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി​യ​ത്.

    ഓ​ണ​പ്പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി കു​ട്ടി​ക​ളും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​രും വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ ക​യ്യി​ലേ​ന്തി ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ കാ​വി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങി. ഇ​ക്കു​റി പ​ത്തൊ​മ്പ​താം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്ന വാ​ന​ര​സ​ദ്യ​യി​ൽ 19 വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണ് വി​ള​മ്പി​യ​ത്.

    ചോ​റി​ന് പു​റ​മെ ച​ക്ക, കാ​ര​റ്റ്, പ​പ്പാ​യ, ത​ക്കാ​ളി, ബീ​റ്റ്റൂ​ട്ട്, ക​ക്കി​രി​ക്ക, വെ​ള്ള​രി​ക്ക, ഉ​റു​മാ​ൻ പ​ഴം, പേ​ര​യ്ക്ക, സ​പ്പോ​ട്ട, നെ​ല്ലി​ക്ക, ചെ​റു​പ​ഴം, വ​ത്ത​ക്ക, പൈ​നാ​പ്പി​ൾ, സ​ബ​ർ​ജി​ല്ലി, മ​ത്ത​ൻ,കോ​വ​ക്ക, ന​ക്ഷ​ത്ര​പ്പു​ളി എ​ന്നി​വ​യാ​യി​രു​ന്നു വ​ട്ട​ത്തി​ലും നീ​ള​ത്തി​ലു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി മു​റി​ച്ച് വി​ള​മ്പി​യ​ത്. ഹ​രി​ത പെ​രു​മാ​റ്റം ച​ട്ടം പാ​ലി​ച്ച് സ്‌​റ്റീ​ൽ ഗ്ലാ​സ്സി​ൽ വെ​ള്ള​വും ന​ൽ​കി. വ​ലി​യ​പ​റ​മ്പ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെ​മ്പ​റും ബാ​ല​വേ​ദി ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ എം. ​ബാ​ബു​വി​ന്റെ ആ​മു​ഖ​ത്തോ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ​ദ്യ​യു​ടെ തു​ട​ക്കം.

    ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ.​പി. പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ, ഹൊ​സ്ദു​ർ​ഗ് താ​ലൂ​ക്ക് ലൈ​ബ്ര​റി കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് സു​നി​ൽ പ​ട്ടേ​ന, സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി. ​വേ​ണു​ഗോ​പാ​ല​ൻ, ജോ​യ​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി പി.​വി.​ദി​നേ​ശ​ൻ, സി​നി​മാ​ന​ട​ൻ കെ.​യു. മ​നോ​ജ്, പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ട​ൻ, പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മെ​മ്പ​ർ കെ.​സു​ലോ​ച​ന, ഗ്ര​ന്ഥാ​ല​യം സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​കെ. ക​രു​ണാ​ക​ര​ൻ, പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​സ​ത്യ​വ്ര​ത​ൻ, പ​രി​സ്ഥി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ ആ​ന​ന്ദ് പേ​ക്ക​ടം, കെ.​വി.​കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ് വൈ​ദ്യ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

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    TAGS:monkeysthrikkaripurOnam SadyaKerala
    News Summary - Monkeys hang upside down from a tree and have an Onam meal
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