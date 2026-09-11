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Madhyamam
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    തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ഐ​സ്ക്രീ​മി​ൽ മു​ടി​യും പ്രാ​ണി​ക​ളും

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    തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ൽ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന; ഐ​സ്ക്രീ​മി​ൽ മു​ടി​യും പ്രാ​ണി​ക​ളും
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    കൊ​ല്ലം: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന സി​നി​മ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ത​ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ സം​യു​ക്ത​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ര​വ​ധി ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ. ആ​ർ.​പി മാ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന മൈ ​സി​നി​മാ​സ്, ബി​ഷ​പ് ജെ​റോം ന​ഗ​റി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ജി​മാ​ക്സ് എ​ന്നീ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ​ണ​വി​ൽ​പ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ ഞെ​ട്ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്.

    ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്, ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി, സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​രാ​ണ് മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ആ​ർ.​പി മാ​ളി​ലെ മൈ ​സി​നി​മാ​സി​ൽ ആ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണം സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര​വീ​ഴ്ച​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വി​​ടെ സൂ​ക്ഷി​ച്ച പാ​ൽ പാ​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി​രു​ന്നു.

    ഫ്രീ​സ​റി​ൽ തു​റ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ വ​ലി​യ കാ​ർ​ട്ട​നു​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ച ഐ​സ്ക്രീ​മി​ൽ മു​ടി​യും ​പ്രാ​ണി​ക​ളും കി​ട​ക്കു​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ന്ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വൃ​ത്തി​ഹീ​ന​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഈ ​വി​പ​ണ​ന കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് പി​ഴ ചു​മ​ത്താ​ൻ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി​യു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​വി​ടെ പോ​പ്കോ​ൺ ബി​ല്ലി​ൽ അ​ള​വ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഇ​തി​ൽ കേ​സെ​ടു​ത്തു. ജി ​മാ​ക്സി​ൽ വൃ​ത്തി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണ​വ​സ്തു​ക്ക​ൾ സൂ​ക്ഷി​ച്ച​തെ​ങ്കി​ലും വി​ൽ​പ​ന​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ അ​ട​ച്ചു​പൂ​ട്ടാ​ൻ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ, കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ൾ ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. കൂ​ടാ​​തെ, ഇ​വി​ടെ പോ​പ്കോ​ൺ തൂ​ക്ക​ത്തി​ൽ കു​റ​വ് ക​ണ്ട​തി​ന് ലീ​ഗ​ൽ ​മെ​ട്രോ​ള​ജി കേ​സെ​ടു​ത്തു. 60 ഗ്രാം ​എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന പോ​പ്കോ​ണി​ൽ 45 ​ഗ്രാം ​വ​രെ​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഇ​വി​ടെ വി​ല​നി​ല​വാ​ര​പ്പ​ട്ടി​ക കൃ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ര​ണ്ടി​ട​ത്തും കു​ടി​വെ​ള്ള​ത്തി​ന് സാ​ധാ​ര​ണ വി​ല​യാ​ണ് ഈ​ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്ന​ത്. ലീ​ഗ​ൽ മെ​ട്രോ​ള​ജി ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ സാ​ന്ദ്ര ജോ​ൺ, ഫ്ലൈ​യി​ങ് സ്ക്വാ​ഡ് ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​​ൺ​ട്രോ​ള​ർ സൈ​ലാ​സ്, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​ട്രോ​ള​ർ സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ശ്രീ​കു​മാ​ർ, സ​ജീ​വ് കു​മാ​ർ, ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ടി​ങ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റു​മാ​രാ​യ ഉ​ണ്ണി പി​ള്ള, മ​നു, ഒ.​എ​മാ​രാ​യ രാ​ജീ​വ്, ദി​നേ​ശ്, ജി​ല്ല സ​പ്ലൈ ഓ​ഫി​സ​ർ സി​ന്ധു, റേ​ഷ​നി​ങ് ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ എ​സ്. അ​ജീ​ഷ്, എ​സ്. ആ​ശ, നോ​ഡ​ൽ ഫു​ഡ് സേ​ഫ്റ്റി ഓ​ഫി​സ​ർ അ​നീ​ഷ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

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    News Summary - Lightning test in theaters
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