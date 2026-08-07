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    Food
    Posted On
    date_range 7 Aug 2026 7:20 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Aug 2026 7:20 AM IST

    ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധം

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    വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​കു​പ്പു ന​ട​പ​ടി
    ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി എ​ക്​​സൈ​സ്​ വ​കു​പ്പ്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി. ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ ഭ​ക്ഷ​ണം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​​ൾ​ക്ക​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​നും എ​ക്​​സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    വീ​ഴ്ച വ​രു​ത്തി​യാ​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കെ​തി​രെ വ​കു​പ്പു ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ശു​ദ്ധി’​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ ഉ​ത്ത​ര​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം കോ​ട്ട​യം കു​മ​ര​ക​ത്ത്​ ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ച്ച യു​വാ​വ്​ മ​രി​ക്കു​ക​യും നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഭ​ക്ഷ്യ​വി​ഷ​ബാ​ധ​യാ​ണ്​ മ​ര​ണ​കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ പോ​സ്റ്റ്​​മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പു​ക​ൾ റ​സ്റ്റ​റ​ന്‍റു​ക​ളാ​യാ​ണ്​ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്ഷ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ​മാ​ത്രം ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​വ​രു​മു​ണ്ട്. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി​യ​ത്. വ്യാ​ജ ക​ള്ള് നി​ർ​മാ​ണം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും ഷാ​പ്പു​ക​ളി​ലെ ശു​ചി​ത്വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും എ​ക്സൈ​സ് വ​കു​പ്പ് സം​സ്ഥാ​ന​വ്യാ​പ​ക​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ് ‘ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ശു​ദ്ധി’.

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    TAGS:licenseToddy shops
    News Summary - ക​ള്ളു​ഷാ​പ്പി​ലെ ഭ​ക്ഷ​ണ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന് ലൈ​സ​ൻ​സ് നി​ർ​ബ​ന്ധം
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