ജയ്പൂരിലെ 'ക്യൂട്ട് അങ്കിൾ'; നായകൾക്കായി പ്രത്യേക ഷുഗർ-ഫ്രീ ഐസ്ക്രീം തയാറാക്കുന്ന കുൽഫി കച്ചവടക്കാരൻ

ജയ്പൂരിലെ 'ക്യൂട്ട് അങ്കിൾ'; നായകൾക്കായി പ്രത്യേക ഷുഗർ-ഫ്രീ ഐസ്ക്രീം തയാറാക്കുന്ന കുൽഫി കച്ചവടക്കാരൻtext_fields
ജയ്പൂർ: വളർത്തു മൃഗങ്ങളോടും തെരുവ് നായ്ക്കളോടുമുള്ള കരുതൽ പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടാറുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹൃദ്യമായ കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും വൈവിധ്യമാർന്ന രുചികളിൽ കുൽഫി വിൽക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ തെരുവു കച്ചവടക്കാരൻ, തന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്ന നായകൾക്കും ഒരു പ്രത്യേക വിഭവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. പഞ്ചസാര അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ കുൽഫി!
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താവായ വിക്രം മിത്തൽ എന്നയാളാണ് ഈ മനോഹരമായ കാഴ്ച സമൂഹമാധ്യമങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നത്. തന്റെ വളർത്തുനായയായ 'താരക്കൊപ്പം' ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് വിക്രം ഈ അപൂർവ്വമായ ആശയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്. വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ ഉടമകൾക്കും തെരുവ് നായ്ക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അവക്ക് സുരക്ഷിതമായി നൽകാൻ പാകത്തിലാണ് ഈ ഷുഗർ-ഫ്രീ കുൽഫി കച്ചവടക്കാരൻ തയാറാക്കുന്നത്. വിക്രം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട താരക്ക് ഈ കുൽഫി വാങ്ങി നൽകുകയും, ആ നായ അതിശയത്തോടെയും ആഹ്ലാദത്തോടെയും അത് ആസ്വദിച്ചു കഴിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു.
വളരെ ലളിതമെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും തെരുവിൽ കഴിയുന്ന ജീവികളെപ്പോലും ഓർക്കുന്ന ഈ കച്ചവടക്കാരന്റെ മനസ്സ് നിമിഷനേരം കൊണ്ടാണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ മനംകവർന്നത്. സ്നേഹത്തോടെയും അനുകമ്പയോടെയുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റത്തെ 'ക്യൂട്ട് അങ്കിൾ' എന്നാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. കച്ചവട ലാഭത്തിനപ്പുറം ജീവികളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ കരുതൽ പലരുടെയും കണ്ണീരണിയിക്കുന്നതാണ്.
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